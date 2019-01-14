豐泰正心愛樂團舉行多媒體說書音樂會

2019年01月14日 10:35 中時 許素惠

豐泰文教基金會首度與雲林正心愛樂團合作，推出全新策畫「東方特快車藝術巡禮-多媒體／說書人／互動音樂會」，給大家全新的音樂感受，雲林縣長張麗善、豐泰基金會董事長林金陽（後右一、二）邀大家來欣賞。（許素惠攝）

豐泰文教基金會首度與雲林正心愛樂團合作，推出全新策畫「東方特快車藝術巡禮-多媒體／說書人／互動音樂會」，本月20、26日在北港與縣文化處兩文化中心演藝廳，引領大家從歐洲到亞洲徜徉各國音樂之美，體驗全新的音樂饗宴。

該原創靈感來自於樂團指揮葉政德留學歐洲時，曾在法國觀賞巴黎管弦樂團，為當地小學生進行的音樂教育演出，跨領域藝術的結合，以輕鬆簡單方式介紹古典音樂。

豐泰基金會董事長林金陽指出，這場雲林原創音樂會精選10首歐亞國家著名樂曲，除了300多張各國風情圖片之外，更邀請環球科技大學多媒體動畫設計系主任黃明正率團隊，運用電腦手繪勾勒出50張音樂圖像，讓聽眾直接感受到聽覺與視覺的音樂饗宴，有別於一般音樂會型態。

雲林縣長張麗善稱讚獨樹一格、別出心裁，在音樂與圖像的悠遊當中，還有列車長羅倫佐擔任說書人，從法國巴黎花都出發，途經中歐捷克、東歐匈牙利、中東土耳其、亞洲俄羅斯、中亞5國、大陸，到終點站寶島台灣，沿途欣賞歐亞國家風情景色，也隨著故事聆賞了各國著名樂曲，這場融合音樂、多媒體與說書的多元藝術，開啟音樂藝術創作的新頁。

該音樂會免費索票聆賞，張麗善、林金陽等邀請大家共享藝術列車巡禮，遊歷各國音樂、藝術與人文風情。

(中時 )