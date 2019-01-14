埔里鎮仁愛公園長輩聚賭輸錢追罵小孩　鎮長柔性勸導、分局加強取締

2019年01月14日 10:35 中時 廖肇祥

埔里鎮長廖志城接獲家長投訴，至仁愛公園勸導長輩勿在兒童遊戲區鄰近吸菸下棋。（圖／摘自廖志城臉書）

南投縣埔里鎮仁愛公園長期有老人搬個小方桌在下棋或打麻將，甚至衍生聚賭、菸害等問題，有家長反映，老人聚賭的位置離兒童遊樂設施相當近，觀感不佳也是不當身教，甚至因為賭輸吵架，竟遷怒追罵一旁玩耍的孩童，引發安全疑慮，埔里鎮長廖志城日前至公園與長輩溝通，盼望能共同維護公園清靜的環境，埔里警分局則指出，若確認有聚賭行為，絕對會依法查辦。

日前有民眾在臉書社團及line群組po文，指仁愛公園位於埔里鎮的中心鬧區，有設置兒童遊樂設施，但長久以來，經常有老人不顧一旁有孩童在遊玩，下棋、打麻將或打紙牌，甚至還有莊家揪賭客，在仁愛公園公然聚賭，無視一旁玩耍孩童，就在全面禁菸的公園綠地吞雲吐霧，甚至因賭輸錢心情不佳，遷怒一旁玩耍的孩童，追著孩童揚言要教訓，讓家長憂心小孩在公園的安全。

PO文一出引起鎮民議論，許多鄉親建議應當引導長輩至鄰近的老人會館下棋，兒童遊戲區還給小孩，也有呼籲警方，老人在仁愛公園聚賭問題存在已久，希望警方能夠嚴加取締，還給鎮民清靜的休閒遊憩空間。

埔里鎮長廖志城接獲民眾投訴，赴仁愛公園與長輩溝通，希望長輩能集中於老人會館鄰近下棋，與兒童遊戲區保持距離，也提醒長輩們賭博、吸菸涉及刑法、菸害防治法；埔里警分局則強調，執法不分區域，已加強取締仁愛公園賭博行為，去年曾查獲多起移送法辦，會持續規劃勤務巡邏加強取締。

(中時 )