埔里鎮仁愛公園長輩聚賭輸錢追罵小孩　鎮長柔性勸導、分局加強取締

埔里仁愛公園傳出長輩聚賭輸錢，追罵一旁小孩，埔里鎮長廖志城至現場勸導。（圖／摘自廖志城臉書）

友善列印
中時
埔里鎮長廖志城接獲家長投訴，至仁愛公園勸導長輩勿在兒童遊戲區鄰近吸菸下棋。（圖／摘自廖志城臉書）

南投縣埔里鎮仁愛公園長期有老人搬個小方桌在下棋或打麻將，甚至衍生聚賭、菸害等問題，有家長反映，老人聚賭的位置離兒童遊樂設施相當近，觀感不佳也是不當身教，甚至因為賭輸吵架，竟遷怒追罵一旁玩耍的孩童，引發安全疑慮，埔里鎮長廖志城日前至公園與長輩溝通，盼望能共同維護公園清靜的環境，埔里警分局則指出，若確認有聚賭行為，絕對會依法查辦。

日前有民眾在臉書社團及line群組po文，指仁愛公園位於埔里鎮的中心鬧區，有設置兒童遊樂設施，但長久以來，經常有老人不顧一旁有孩童在遊玩，下棋、打麻將或打紙牌，甚至還有莊家揪賭客，在仁愛公園公然聚賭，無視一旁玩耍孩童，就在全面禁菸的公園綠地吞雲吐霧，甚至因賭輸錢心情不佳，遷怒一旁玩耍的孩童，追著孩童揚言要教訓，讓家長憂心小孩在公園的安全。

PO文一出引起鎮民議論，許多鄉親建議應當引導長輩至鄰近的老人會館下棋，兒童遊戲區還給小孩，也有呼籲警方，老人在仁愛公園聚賭問題存在已久，希望警方能夠嚴加取締，還給鎮民清靜的休閒遊憩空間。

埔里鎮長廖志城接獲民眾投訴，赴仁愛公園與長輩溝通，希望長輩能集中於老人會館鄰近下棋，與兒童遊戲區保持距離，也提醒長輩們賭博、吸菸涉及刑法、菸害防治法；埔里警分局則強調，執法不分區域，已加強取締仁愛公園賭博行為，去年曾查獲多起移送法辦，會持續規劃勤務巡邏加強取締。

(中時 )

豐泰正心愛樂團舉行多媒體說書音… 好書交換活動開跑 國台圖邀民眾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。