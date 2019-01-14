蔡英文總統連任與否？柯P哈哈大笑

2019年01月14日 10:41 中時 吳堂靖 、 鄧博仁

大巨蛋紛紛擾擾許久，台北市長柯文哲14日受訪時表示，對他來講，這就以前留下來的共業。（鄧博仁攝）

大巨蛋案延宕已久，北市府都發局長林洲民更意外丟了烏紗帽，引發爭議，如今文化部長鄭麗君留任，由於先前柯、鄭兩人曾針對大巨蛋續建與否，針鋒相對，外界質疑該案是否會再度延期？柯今受訪表示，任期也是到明年而已，媒體追問所以覺得蔡英文總統不會再連任？柯愣了一下，隨即哈哈大笑回應。

柯文哲近期撤換都發局長林洲民一事，引發譁然，事後傳出柯後悔，派出市府高層登門挽留，但林仍拒絕，並直言「柯在這次事件（大巨蛋案），的確被蒙蔽了」。柯今受訪表示，他一開始就知道，大巨蛋不管過跟不過，謠言都是滿天飛，所以後來堅持說開會要錄音錄影、網路直播，直播在大家的注視下，應該可以把可能出的問題降到最低。

外界好奇現任文化部長鄭麗君留任，大巨蛋案是否會再「槓」四年，對此，柯說，不會啦，最多就到明年而已。媒體詢問只到明年是甚麼意思？柯說，任期也是到明年而已，媒體追問所以覺得蔡英文總統不會再連任？柯文哲愣了一下，隨即哈哈大笑回應。

柯文哲表示，其實大巨蛋紛紛擾擾這麼久，對他來講，這就以前留下來的共業，坦白講他心中也是OOXX，只是都已經這樣了，我們就想辦法解決，解決的話一定爭議很多。

(中時 )