雙溪不只有礦坑！嘗美味養生餐、看阿嬤舞團跳森巴

礦坑阿嬤養生餐。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

涼涼天氣好出遊，來雙溪看賞山林美景，吃礦坑阿嬤養生餐，欣賞阿嬤舞團跳森巴！雙溪長源社區參加農再培根進階課程，積極推行養生、復古、低碳旅遊等樂活計畫，維護自然環境提升觀光資源，期能讓再外地打拼的人能回流，奉獻鄉里安居樂業。

雙溪區長源里地處雙溪山區，與平溪區僅一山之隔，最初之移民以種稻植茶為主，經濟情況較差，後來宜蘭線鐵路通車，加上礦業活動盛行，吸引大量外地人口移入而繁榮。然自雙溪煤礦歇業後，山區可耕面積少，農業經濟無法支撐多數人之生計，因此居民紛紛外移，造成人口銳減。

長源社區發展協會為了挽救村莊沒落的危機，以當地居民友善耕作種植的蔬果及禽畜為食材，發展出「礦坑阿嬤養生餐」，更在總幹事石雅渝的帶領下成立了森巴阿嬤舞團，協助社區的長者找回生活重心，連舞衣也是阿嬤們自己親手縫製，將以往採礦用的鏟、鍬設計為圖騰背在身上，彰顯傳統的採礦文化。

長源社區參加農再培根進階課程，希望能透過休閒農礦業與生態旅遊方式，創造經濟來源，除了讓長者們能得到妥善的照顧及肯定自我的價值，更希望能創造健康樂活、人文傳承、富麗農村的新氣象。

農業局長李玟表示，森巴阿嬤舞團受邀於今年元旦在市府表演，展現出社區長者的熱情和活力，而長源里內兼具山林溪谷與田園之美，石屋農舍錯落，梯田、金毛杜鵑、白柚花香、野薑花香都是美景，值得深入探訪。

(中時電子報)

柑腳阿嬤森巴舞團。（新北市農業局提供）

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