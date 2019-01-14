NBA》菜鳥東契奇勇猛 可比當年詹皇

獨行俠前鋒東契奇(左)持球進攻。（美聯社資料照）

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中時電子報

下個月底才滿20歲，加入NBA還只打了半個球季的「神奇小子」東契奇(Luka Doncic)，已經超乎所有人的預期。外界將新人王視為他的囊中物，甚至還言及魔術強生(Magic Johnson)、喬丹(Michael Jordan)的菜鳥經歷。並不是說東契奇足以追比那兩位超人前輩，但是他能把話題帶到這裡就證明了他的優秀。

東契奇201公分的身高在大前鋒裡不算突出，場均20分、6.7籃板、5助攻、1.1抄截，投籃命中率43.5%。命中率較低在新人球員很常見，不過東契奇這些數據已經比杜蘭特(Kevin Durant)拿下新人王的時候還要強了，並且與詹姆斯(LeBron James)新人王時期不相伯仲。

此外東契奇還有一項特長，就是他在最後3分鐘、差距3分以內時的投籃命中率會上升到65.4%(投26中17)，比本季的杜蘭特和哈登(James Harden)還要高。相較於詹姆斯當年習慣在關鍵時刻傳球，東契奇具備了殺手素質。

有人搬出菜鳥時的魔術強生：18分、7.7籃板、7.3助攻、2.4抄截，53%投籃命中率。加上魔術強生的傳球視野和籃球智商，東契奇當然沒法比，問題是本來也沒人比得上。喬丹菜鳥時就有28.2分、51.5%投籃命中率，被視為強生之後最優秀的新人王，大概也只有他的數據可以輾壓東契奇。

勇士總教練科爾(Steve Kerr)說：「我本來不認識這個人(東契奇)，他看起來不像菜鳥，雖然才19歲，我覺得他和一個明星球員沒有分別了。」東契奇目前在明星賽球迷票選高居西區第2，如果再通過球員與媒體投票，就可取得明星賽先發席位。

(中時電子報)

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