NBA》柯瑞11顆三分球狂轟 勇士驚險4連勝

柯瑞單場飆進11顆三分球，更拿全場最高48分。(美聯社)

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中時電子報

勇士本季每次碰上獨行俠，都要贏得如此驚險嗎？才剛超越泰瑞成為史上三分球投進第3多球員的柯瑞，14日投進11顆三分球，包含最後42.7秒打破僵局的關鍵三分彈，貢獻全場最高48分，領軍勇士119比114險退獨行俠摘4連勝。

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卓雷蒙格林在最後3分12秒被吹1級惡性犯規，奉送哈里生巴恩斯穩穩3罰俱中，幫助獨行俠取得5分領先，可是接下來杜蘭特、克雷湯普生與柯瑞各進1球，勇士追成114比114平手，這個時候當然就看柯瑞三分神射發威了！

柯瑞最後42.7秒在三分線外一大步位置，投進個人第11顆三分球，一舉打破雙方平手僵局，接下來巴恩斯竟在最後5.8秒自己把球運出界外，這個致命失誤幾乎宣判獨行俠死刑，柯瑞最後5.3秒穩穩兩罰俱中，總算帶走客場勝利。

杜蘭特也替勇士貢獻28分、7籃板及5助攻。(美聯社)

這是柯瑞本季第5次得分破40，也是生涯第35次，再次跟世人展現他神奇的三分火力，杜蘭特也替勇士貢獻28分、7籃板及5助攻，克雷湯普生雖然手感不如先前火燙，全場投20中7，仍有16分進帳，麥金尼10分、5籃板。

獨行俠仍以菜鳥後衛東契奇表現最佳，他拿全隊最高26分，外加6籃板、5助攻，最後發生致命失誤的巴恩斯則拿22分，看來面對昔日勇士隊友，他的表現還是放不開，狄安卓喬丹13分、14籃板，諾維茲基只打7分鐘拿下3分。

(中時電子報)

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