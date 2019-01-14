梅嶺賞花　順遊龜丹溫泉泡湯趣

2019年01月14日 10:44 中時 劉秀芬

龜丹水哥溫泉自創獨有個人泡腳池。（劉秀芬攝）

龜丹天喜悦溫泉會館走高檔路線。（劉秀芬攝）

台南市楠西區梅嶺是冬天熱門賞花景點，除了賞花，觀光旅遊局也建議民眾可順遊周邊景點，包括永興吊橋、江家古厝、龜丹溫泉。龜丹溫泉開發已久，目前有龜丹溫泉體驗池、龜丹水哥溫泉兩家合格業者，另一家天喜悦溫泉會館也準備在春節期間試營運。

龜丹溫泉水質之酸鹼度（pH）介於8.08至8.55之間，呈弱鹼性，水溫約在攝氏31至42度左右，無色無味，水質清澈，屬於碳酸氫鹽泉，有「美人湯」之稱。

歷史較悠久的龜丹水哥溫泉休閒體驗農園，成立於2000年，園內有湯屋、露天池、個人泡腳池、餐廳，還有農園可採果，業者為保障溫泉品質，顧及遊客衛生安全，每天池子排空清潔、消毒乾燥，對泡湯衛生及安全有嚴格規範。

龜丹水哥溫泉休閒體驗農園泡湯規定雖多，員工更是不厭其煩提醒遊客，但好品質的溫泉、衛生的環境，一年四季都吸引眾多遊客上門，更有許多都是十幾年的常客。

龜丹溫泉體驗區原為台南市政府觀光局成立，2015年改由龜丹社區發展協會經營，目前園區有一區泡腳體驗池、兩個泡湯池，入園費只要50元。龜丹社區接手經營溫泉體驗區後，斥資700萬元興建13間湯屋和鍋爐，正待最後查驗，預計農曆年前可正式加入營業。

另一間興建中的天喜悦溫泉會館，走高檔路線，戶外湯屋尚在趕工，室內湯屋都裝潢完畢，近日即將試營運，屆時到龜丹泡湯的遊客就有更多樣的選擇。

(中時 )