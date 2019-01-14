影》肉圓惡爸被送辦！遭起底經營塑膠工廠、打妻兒累犯

蘆洲分局三民派出所所長利建德14日說明偵辦情形，強調已依法將林男及打人的2名網友送辦，另協助遭家暴的妻兒到親友家安置。（吳岳修攝）

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新北市蘆洲區林姓男子因為肉圓沒加辣怒毆妻兒，被害妻子報案提告傷害，警方先協助取得緊急保護令，並將林男依傷害罪嫌函辦。(吳岳修翻攝)
蘆洲肉圓惡爸打妻兒被送辦。（翻攝臉書）

新北市蘆洲區林姓男子因為肉圓沒加辣怒毆妻兒，被害妻子報案提告傷害，警方先協助取得緊急保護令，並將林男依傷害罪嫌函辦，毆妻兒影片遭PO上網後引發公憤，上百網友群聚林男家前堵人，其中2網友動手教訓林男，由於林男不提告，警方改依違反社會秩序維護法送辦，警方再次呼籲民眾冷靜，全案已交由司法及警方處理，民眾切勿再聚集及動用私刑，否則也有觸法之虞。

這起事件發生在13日下午，有網友在社群網站爆怨公社上傳一段影片，內容為疑似酒醉的42歲林姓男子，因為交待12歲兒子買肉圓及甜不辣給他吃，但林男發現肉圓沒有加辣，在酒醉情形下盛怒動手毆打兒子，兒子驚恐哭喊對不起，林妻試圖上前制止也遭林男勒頸拖出房間，妻兒事後各有受傷送醫。

警方初步調查，林男經營塑膠工廠，過去未發現有任何報案紀錄，但鄰居指控過去就曾聽見林男酒後辱罵、毆打妻兒的聲響，林妻案發前疑似察覺林男又將藉酒裝瘋，因此事先開啟手機側錄過程，才讓整起事件曝光。

毆妻打子畫面曝光後，引發網友群情激憤，館長陳之漢、影星KIMIKO等人也上網痛批，網友肉搜出林男住於蘆洲住處後，13日晚間近百網友前往堵人，還有網友在現場直播炒辣椒，7名網友闖入林男住家社區，其中2人動毆打林男成傷，就連林男送醫治療，也有網友趕到醫院嗆聲，迫使蘆洲分局及台北市警士林分局加派警力戒護，直到14日凌晨時分群眾才逐漸散去。

警方在13日深夜先替遭家暴的林妻及林子製作筆錄，在林妻堅持提告下，警方將林男依傷害罪嫌函送法辦，同時協助林妻及兒子申請緊急保護令，法官在凌晨4時裁定核發保護令，林男擬不告毆打他的2名網友，但2人因現行犯當場被逮，警方改依違反社維法送辦，至於林男及妻兒雙方目前各自到親友家安置。

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(中時 )

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