內閣「網紅化」？柯P：沒幾個適合的

2019年01月14日 11:25 中時 吳堂靖

前行政院長賴清德日前辭去閣揆一職，並留下「有緣的話，我們會在壯大台灣的路上再度相逢！」一段話，被外界視為2020大選鋪路。對此，也是總統熱門人選的柯文哲今受訪說「我想他們也在評估吧！」柯也指出，目前的憲政制度有問題，誰來當總統都不容易做得好。至於「內閣網紅化」，柯文哲說有人就是不適合當網紅，又要叫他當更慘。至於誰不適合？柯表示，「我看沒幾個適合的」。

新閣揆由前行政院長蘇貞昌回鍋接掌，不過總計有29位閣員留任，僅只有10名是新面孔，外界質疑是否能達到賴清德所說的「大破大立」？對此，柯表示，人事變動太大也不好，從2000年到現在，蘇貞昌應該才第15個，不到19年的時間，換第15個，「我們台灣政治上進步速度緩慢，很重要的原因就是（人事）換得太頻繁了」。

柯文哲表示，目前這種雙首長制，他覺得怪怪的，老實講這也是實話，誰來當總統都不容易做得好，因為整個憲政制度都是有問題的。媒體詢問柯是否有解決辦法？他說目前他是沒有啦，每個人有每個人的想法，他的解方不見得社會大眾都會支持，老實講「現在制度就是怪！」

對於蘇貞昌下令未來不管哪個部會都要加強透過社群網路、社群媒體與民眾溝通，被視為「內閣網紅化」，網路聲量頗高的柯文哲則說，擅長溝通是對的，但是不是社群媒體就是好的溝通還要思考，而且有人就是不適合當網紅，又要叫他當更慘。

媒體追問誰不適合？柯表示，「我看沒幾個適合的」，至於蘇貞昌是否適合嗎？柯停頓一下說「網紅喔....哈哈哈哈」未多作回應。

(中時 )