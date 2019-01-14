韓國瑜該如何救低薪？他6字揭高雄最大問題點！

2019年01月14日 11:07 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜在選前承諾「政治0分，經濟100分」，如今他接任後全力拚經濟拚觀光。然而，韓國瑜救得了高雄的低薪嗎？有網友分析後認為，高雄目前的問題在於要找回「失落的中間層」。

網友aitt在PTT發文指出，韓國瑜說要振興高雄，引進資金投資，卻讓房價漲、停車費漲、店租漲，「問題是薪資呢？」他說韓大概還不了解高雄整體經濟與就業結構問題出在哪！若經濟、就業與低薪改善不了，恐怕要再連任成功的機率就很低了。

對此，網友ceca則認為，高雄是兩百多七十萬人的都市，很難靠部份產業把薪資拉起來，就算台積電在高雄設兩個廠，若其他方面都沒改變，整體薪資拉抬有限。為何大家都在喊高雄低薪？該網友說因為高雄只有製造業，三級產業被忽視，外加中小企業跑光，所以產生嚴重斷層。他說高雄長期滿腦子都是工業、製造業，但對內需產業和第三級產業的注重性都不夠。此外，即便製造業中高薪的人再多，比率上也是有限度。

該網友指出，基本上自由經濟市場，競爭產生進步是台灣經濟結構設定的整體方向基礎，但當產生結構性問題時，就會像高雄這樣產生極端現象。他認為，製造業本身產生結構性斷層，少了中小企業可以生存的這一塊，再加上執政者滿腦子製造業造成其他三級產業不被注重，繼續加深這個現象導致三級產業變成被動式的配合製造業的形狀。

該網友說高雄目前的問題就是要找回「失落的中間層」，包括可以從三級產業著手。至於如何做，他說得看韓市長可拿出什麼作為，若放任現在的高雄經濟狀態讓它自由發展，也會有一定成長，但畢竟還是慢，有沒有辦法拿出特效藥，讓高雄快速補足這失落的中間層，擴大內需市場，讓人民感受到「發大財」，也會奠定著韓市長未來的路有多寬廣。

他也提及，高雄已經進入採收期，在投資建設發展方面都會大量回收。若韓要拚連任並不難，穩穩做就可以，但若想要一鳴驚人，高雄失落的中間層，長期被忽視的內需市場，韓國瑜有辦法在三、五年內明顯改善，該網友說以後大位絕對放在那邊等韓。

(中時電子報)