美政府停擺 機場安檢爆漏洞！婦持槍飛日無人管

2019年01月14日 10:59 中時電子報 吳映璠

一名美國婦人年初從亞特蘭大飛往日本，忘了將裝了子彈的防身手槍拿出，就這樣安然通過機場安檢，飛往日本。由於時值美國進入有史以來政府關門最長時間，機場安檢人員在無薪的情況下持續工作，士氣低落，這起事件也凸顯政府停擺恐已對機場安全造成威脅。

美國政府停擺，隸屬於政府部門的運輸安全管理局（TSA）仍得上工，安檢人員被迫無薪工作，士氣低落，尤其時值新年假期，旅客繁多，也加重安檢人員工作量，部分人員乾脆直接請病假，而目前各機場請病假的人數也節節攀升。

美國政府停擺進入第24天，機場安檢屬必要業務，因此運輸安全管理局（TSA）人員這段期間仍持續工作，不過由於沒有支薪，工作人員士氣低落，請病假人數不斷增加，外界疑慮恐對機場安全構成威脅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國機場安檢確實出現了漏洞。今年初，一位婦人忘了將裝了子彈的防身用手槍拿出行李，就這樣安然通過哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield Jackson Atlanta International Airport），搭乘達美航空295航班飛往日本成田機場。

上了飛機，婦人才想到自己誤帶手槍上機，隨即向機組人員通報，空服員也馬上沒收手槍，不過當飛機抵達成田機場時，當地入國管理局及海關等單位仍未准許婦人入境，安排她改搭其他班機返美。

而TSA也是在接獲達美航空通知後，才驚覺機場安檢出現大漏洞。

外界將這起攜槍上機的烏龍事件歸咎於政府關門，不過TSA強調，政府關門期間的出勤人數仍與往常一樣，沒有特別少，該單位更提出數據，指出今年1月3日安檢人員無故缺勤比例為4.8%，去年同期則是6.3%，「今年的出勤比例還比較高。」

不過報導指出TSA的安檢工作一直以來都存在問題，根據2015年一份調查報告，當時國土安全部（Department of Homeland Security）曾私下執行測試計畫，請稽查人員攜帶禁止物品上機，以檢測機場安檢是否確實，計畫中一共啟動70起測試，當中67次禁帶物品都安然過關、上機，顯示每一次測試，機場安檢都未察覺異狀。

日本放送協會（NHK）也有相應報導，指出這不是頭一次有美籍遊客攜槍入境，2017年也有多起美國遊客抵達日本後，卻被發現身上持有手槍及子彈的事件。

日本國土交通省已要求美國加強機場安檢程序。

美國政府關門已導致80萬聯邦政府員工被迫放無薪假或無薪上工，TSA安全人員就占了當中的51,000人。TSA周日表示，為減輕工作人員經濟負擔，將補發12月22日上班人員當天薪資，另外連假期間上工的安檢人員也將額外獲得500美元獎金。美國部分政府機構自12月22日起關閉運作，不過當天上班仍有算薪水。

(中時電子報)