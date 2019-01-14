美政府停擺 機場安檢爆漏洞！婦持槍飛日無人管

美國政府停擺進入第24天，機場安檢驚現漏洞，一名婦人行李裝有手槍，卻安然通過美國機場安檢，成功飛往日本，圖為旅客排隊等候通過機場安檢的畫面。（圖／美聯社）

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中時電子報

一名美國婦人年初從亞特蘭大飛往日本，忘了將裝了子彈的防身手槍拿出，就這樣安然通過機場安檢，飛往日本。由於時值美國進入有史以來政府關門最長時間，機場安檢人員在無薪的情況下持續工作，士氣低落，這起事件也凸顯政府停擺恐已對機場安全造成威脅。

美國政府停擺，隸屬於政府部門的運輸安全管理局（TSA）仍得上工，安檢人員被迫無薪工作，士氣低落，尤其時值新年假期，旅客繁多，也加重安檢人員工作量，部分人員乾脆直接請病假，而目前各機場請病假的人數也節節攀升。

美國政府停擺進入第24天，機場安檢屬必要業務，因此運輸安全管理局（TSA）人員這段期間仍持續工作，不過由於沒有支薪，工作人員士氣低落，請病假人數不斷增加，外界疑慮恐對機場安全構成威脅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國機場安檢確實出現了漏洞。今年初，一位婦人忘了將裝了子彈的防身用手槍拿出行李，就這樣安然通過哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield Jackson Atlanta International Airport），搭乘達美航空295航班飛往日本成田機場。

上了飛機，婦人才想到自己誤帶手槍上機，隨即向機組人員通報，空服員也馬上沒收手槍，不過當飛機抵達成田機場時，當地入國管理局及海關等單位仍未准許婦人入境，安排她改搭其他班機返美。

而TSA也是在接獲達美航空通知後，才驚覺機場安檢出現大漏洞。

外界將這起攜槍上機的烏龍事件歸咎於政府關門，不過TSA強調，政府關門期間的出勤人數仍與往常一樣，沒有特別少，該單位更提出數據，指出今年1月3日安檢人員無故缺勤比例為4.8%，去年同期則是6.3%，「今年的出勤比例還比較高。」

不過報導指出TSA的安檢工作一直以來都存在問題，根據2015年一份調查報告，當時國土安全部（Department of Homeland Security）曾私下執行測試計畫，請稽查人員攜帶禁止物品上機，以檢測機場安檢是否確實，計畫中一共啟動70起測試，當中67次禁帶物品都安然過關、上機，顯示每一次測試，機場安檢都未察覺異狀。

日本放送協會（NHK）也有相應報導，指出這不是頭一次有美籍遊客攜槍入境，2017年也有多起美國遊客抵達日本後，卻被發現身上持有手槍及子彈的事件。

日本國土交通省已要求美國加強機場安檢程序。

美國政府關門已導致80萬聯邦政府員工被迫放無薪假或無薪上工，TSA安全人員就占了當中的51,000人。TSA周日表示，為減輕工作人員經濟負擔，將補發12月22日上班人員當天薪資，另外連假期間上工的安檢人員也將額外獲得500美元獎金。美國部分政府機構自12月22日起關閉運作，不過當天上班仍有算薪水。

(中時電子報)

文章來源：Passenger carries firearm through TSA screening at Atlanta onto Delta flight

文章來源：Acting TSA director reassigned after screeners failed tests to detect explosives, weapons

文章來源：Japan asks US for tighter airport security checks

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