假男友騙玩矇眼性愛！真男友卻被判刑 關鍵竟是這2字

高雄一名女子被「假男友」騙玩矇眼性愛。示意圖。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報

你聽過男生「用聲音」騙女人身體嗎？高雄一名女子真實碰上這離譜事件，配合「假男友」張姓男子指示發生性關係後，才發現對方根本不是自己的楊姓男友，經連絡楊姓男友到場後，楊男痛毆張男並報警，但法院最後並未判假男友強制性交罪，反而判真男友拘役40天。對此，網友說，「這樣詐欺失身都沒事，是教大家儘量謊騙嗎？」。

DailyView網路溫度計報導，2017年7月間一高雄女子和一位張性男子搭上線，由於對方假冒成她北上工作的男友，加上兩人相隔兩地天天熱線、噓寒問暖，女子一直不疑有他，直到8月5日張男稱自己壓力大，向該女要求玩矇眼式性愛，否則未來不再南下，女子答應了，兩人共度魚水之歡。張男也在激情一夜後悄悄離開。

豈料事後一週，張男食髓知味，再次提出矇眼性愛的要求，但這次女子未矇眼，看到張男進房時才驚覺不是自己男友，馬上聯繫自己的楊姓男友南下處理，楊男到場後用輪胎工具痛毆張男，並恐嚇「再不老實說，就讓你斷手斷腳」，最後報警，警方將受傷的張男送醫治療。女子則另向法院提出強制性交罪告訴，張男則反控楊男傷害罪。

最後，地檢署認為張男雖詐騙、假冒男友身份，但從頭到尾未使用暴力，加上該女子未婚，所以不構成《刑法》強制性交罪。至於楊男因未與張男達成和解，反被拘役40天。

對此，網友覺得不可思議紛留言，「自己男友聲音都聽不出來？手機號碼也不知道？卻又能打電話向男友求救」、「這件事告訴我們，神棍騙女人上床，只要是未婚的，通通都無罪」、「這樣詐欺失身都沒事，是教大家儘量謊騙嗎？」、「這真的很扯，第一次昨晚張男直接走人，哪個男朋友會這樣做？」。

(中時電子報)

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