捲起袖子「撩落去」！蘇揆：讓人民感覺好才是王道

2019年01月14日 11:46 中時 張理國 、 陳怡誠

新任行政院長蘇貞昌（右）陪同下，卸任賴清德院長（左）揮手向政院同仁告別。（陳怡誠攝）

行政院長蘇貞昌今天走馬上任，他在交接典禮時說，現在就是捲起袖子「撩落去」！還希望賴揆隨時不要忘記他這個兄弟，他在行政院扛著重擔，也希望賴揆隨時指教；蘇貞昌也說，要拜託團隊一定要在既有的基礎上「接地氣」做努力，只有成績才是一切，只有做出好，讓人民感覺好才是王道。

蘇貞昌回鍋組閣，他表示接下行政院長的印信，內心滿滿的戒慎恐懼，「只有當過院長的人，才知道這個印信有多麼沉重」，正因為這樣，他特別感謝賴揆過去一年多來為國家所做的貢獻，為長遠所做的擘劃，為人民所做的努力、亮麗的成績。如果不是過人的才智，全心全力忍辱負重，不可能有這麼樣卓越的成績，立下這麼紮實的基礎。正因為這樣，過去的一段時日，他和總統交換意見，多次努力，都是希望賴揆能夠繼續扛著重擔，為國家、社會、人民努力。

蘇貞昌說，賴揆基於責任政治的信念，選擇離開，他雖然萬般不捨，但只有尊重。而過去這段時日，他也曾與賴揆百忙中撥出時間深談。賴揆用心用力的就是希望能夠讓政局穩定，希望讓既有的基礎上快速前進、回應民意、做出成績。而他看到這情況，也不願意一輩子的努力就此落空，而基於對國家的責任、對人民的責任、對這塊土地的熱愛，他承擔這個重責大任，很感謝過去賴揆和團隊所立下的基礎，也感謝在這短短兩天的時間，同仁一起願意共組團隊，邁步前進。擔著擔子與卸下擔子不同，賴揆不僅笑容比他燦爛，而且一個在看電影，一個在組閣，就是明顯不同。

蘇揆說，現在賴揆有很多經驗，他也在這個基礎上有很多接續要做的工作，他不能再徒託空言，或者只有在自己理想的環境中來做事，他知道現在就是捲起袖子「撩落去」，還希望賴揆隨時不要忘記他這個兄弟，他在這裡扛著重擔，也希望隨時指教，同時他也拜託同仁一定要在既有的基礎上「接地氣」、做努力，只有成績才是一切，只有做出好，讓人民感覺好才是王道。「我們現在就要開始衝了」，所以期望大家多點支持，讓整體人民能夠更有感，這是他衷心的期望，天佑台灣。

(中時 )