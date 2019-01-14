東北角復育「台灣百合」！4至5月賞花品芳香

台灣百合開花。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

愛護生態人人有責！每個人都可以貢獻自己的力量，從種下小苗開始，有空時來這裡散散步、看看花！近年來農業局與地方社區積極推動台灣百合的復育推廣工作，範圍已自北海岸拓展至東北角，包括瑞芳龍安里、貢寮龍門里、雙玉里及福連里都參與將台灣百合帶進社區綠地，並由里民親自照料，讓台灣百合能在地生根，未來每年4至5月時就能欣賞美麗的百合！

台灣百合種植完成。（新北市農業局提供）

農業局表示，台灣百合（學名：Lilium formosanum）屬臺灣原生種植物，又名福爾摩沙百合、高砂百合、野百合，分佈遍及全島，適應性強，東北角海岸約在4至5月開花，花朵純白色，大而美麗呈喇叭狀，還具有淡淡的芳香，花瓣外側有紫紅色條紋，更添加它的嬌媚。

也造成它被人們摘採的命運，野外數量大幅減少，為此自103年起農業局積極辦理百合復育推廣工作，與地方積極合作，希望能保護這片美麗的自然景緻及資源，並由北海岸推展到東北角地區，目前栽植已超過3萬株台灣百合。

貢寮區福連里位於卯澳漁港，為台灣本島最東邊的里，為美化社區環境，里民志工合力將原本長滿雜草、枯木的荒地，整理成百合的花園，里長吳文益表示，去年得知農業局正在推動台灣百合復育工作，主動向農業局申請花苗進行栽植復育。

去年已種植近3,000株百合，今年還預計再種植2,000株，透過福連里卯澳社區發展協會辦理活動方式由民眾認養百合，里民志工們也都很主動自發，每天習慣走到花園，拔草澆水，看著花園慢慢成形，大家感到滿滿的喜悅與成就感，也願意投入更多心血來經營這塊土地。

(中時電子報)

貢寮區福連里社區里民種植台灣百合。（新北市農業局提供）

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