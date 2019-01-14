盼陳筱諭留下打拚 民進黨仍呼籲支持者投郭國文

2019年01月14日 11:37 中時 程炳璋

陳筱諭以無黨籍身分到台南市選委會登記參選台南市第二選區立委補選。（程炳璋攝）

參選台南市第二選區立委補選的陳筱諭在民進黨初選落敗後，14日宣布退黨參選，她上午到民進黨台南市黨部填上退黨申請書並交回黨證，直言脫黨讓勝選機率變小，堅持參選到底。民進黨台南市黨部惋惜她的離開，認為她是優秀人才，希望留下打拚，但仍呼籲支持者團結投給黨提名人郭國文。

台南市第二選區立委補選3月16日投票，爭取民進黨提名的陳筱諭在黨內初選敗給前勞動部政務次長郭國文，她認為提名過程不公，沒有協商就進行民調，日前就揚言退黨。14日付諸行動，在幕僚陪同下到民進黨台南市黨部交回黨證，並填退黨申請單，免除被開除黨籍的程序。

適逢登記參選第一天，退黨後的陳筱諭隨後趕赴台南市選委會登記參選，搶得登記頭香，隨後發表退黨聲明。

陳筱諭表示，退黨感覺與台南市議長選舉一戰相似，就是同被派系所逼，但最大的不同是自己不會再返回民進黨，雖然退黨後勝選機率低，仍會用行動證明年輕人堅持到底的決心。

台南市這場立委補選檯面上形成無黨籍的陳筱諭、民進黨籍郭國文與有意接受徵召的國民黨籍謝龍介3人競爭，她認為謝龍介參選只會受到賴清德一人的打壓，自己卻受到整個民進黨的圍剿，對初次參選的她是非常殘酷的現實。

外傳卸任行政院長賴清德要求立場表態支持郭國文參選，陳筱諭語帶酸意的說，一個已有黨提名的候選人，若還要靠前行政院長幫助，以後選上要靠誰服務？

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青對陳筱諭的退黨表示惋惜，認為她是優秀人才，希望能留下打拚，但仍呼籲支持者支持黨提名的郭國文。

謝龍介表示14日將與黨中央約談，預計16日在中常會上，透過徵招方式宣布參選。他直言陳筱諭退黨參選是被民進黨內的派系作掉，看出民進黨現在對待年輕後輩的態度，已與過去聲稱培植人才的作法背道而馳。

(中時 )