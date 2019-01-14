為訪美成立戰情室？柯P：本來就要知道國際局勢

2019年01月14日 11:45 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲預定3月訪美，規畫到訪華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等，並赴華府進行演講，更傳出柯市府成立「國際政經戰情室」處理相關事宜。對此，柯說，作為台北市長也要兼看國際局勢、大陸局勢及整個國內經濟走向，這算是一種匯報的機構，本來就要知道整個外面的局勢。

柯文哲3月訪美行程，除了接受葉克膜權威單位頒獎，到訪華盛頓、紐約、波士頓等地外，還預計赴華府演說，外傳為了此次出訪，柯還籌備成立國際政經戰情室，專職處理訪美事宜，由於柯為2020總統熱門人選，訪美一舉一動備受關注。

外界好奇，柯於華府的演說內容？柯今受訪僅說，這個要客隨主便，幕僚還在跟每個地方安排行程，至於內容是否會超出城市外交範疇？柯文哲則打太極稱「阿我都還沒講，你怎麼知道？」

對此，北市府副發言人陳冠廷說，沒有實質上的戰情室，市府很多幕僚單位都會整理不同局處的重要資訊，彙整給市長，包含國際情勢、內政情勢，讓市長有全面的掌握。

陳冠廷指出，柯此行去美國除了演講外，還會跟產業、當地的留學生，還有新創部分，進行更深入的交流，陳也強調，這次市長去訪問美國，更重視實質上的產業交流，包含生技產業、新創產業、學界等，才是最重視的，不是比規格、而是比內容。

至於是否會擔心未來市長的言論超過預期？陳冠廷說，市長是選民選出來的，他本身就代表民意，是最高民意的代表，在北市的民意代表，所以不認為會有什麼超出我們的預期，因為他本身就是領導者。

另外，對於口譯哥趙怡翔出任駐美代表處政治組長，挨批空降一事，柯說，他不曉得，為什麼他喜歡sop就是這樣，講清楚就好，該怎麼升就怎麼升。

(中時 )