《全台最速報》花蓮重症嬰急轉台大 警助開道

2019年01月14日 11:32 中時電子報 綜合報導

◎花蓮重症嬰急轉台大 警助開道

「拜託讓讓路！」花蓮一名5個月大的湯姓男嬰疑罹患腦膜炎高燒不退昏迷，預計今早從搭乘救護車花蓮慈濟醫院出發轉院台大，母親憂心塞車，焦急在臉書社群發文求助網友，目前救護車尚未出發，國道警方也允諾將派車協助開道，護送弟弟到院。

◎蔡英文總統連任與否 柯Ｐ哈哈大笑回應

大巨蛋案延宕近4年，北市府都發局長林洲民更意外丟了烏紗帽，引發爭議，如今文化部長鄭麗君留任，由於先前柯、鄭兩人曾針對大巨蛋續建與否，針鋒相對，外界質疑該案是否會再度延期？柯今受訪表示，任期也是到明年而已，媒體追問所以覺得蔡英文總統不會再連任？柯愣了一下，隨即哈哈大笑回應。

◎鄭文燦談新內閣 坦言調幅沒想像大

新閣揆蘇貞昌14日宣誓就職，桃園市長鄭文燦坦言內閣調整幅度不如想像大，期許新團隊兵隨將轉、政策要接地氣，盼蘇秉持「衝衝衝」精神，帶領內閣團隊做出執政績效。鄭也認同羅文嘉接民進黨祕書長，笑說事前就「來電」過，相信以羅豐富的經驗一定可以幫助這個黨走得更穩。

◎公園聚賭 輸錢追罵童 鎮長到場柔性勸導

南投縣埔里鎮仁愛公園長期有老人搬個小方桌在下棋或打麻將，甚至衍生聚賭、菸害等問題，有家長反映，老人聚賭的位置離兒童遊樂設施相當近，觀感不佳也是不當身教，甚至因為賭輸吵架，竟遷怒追罵一旁玩耍的孩童，引發安全疑慮，埔里鎮長廖志城日前至公園與長輩溝通，盼望能共同維護公園清靜的環境，埔里警分局則指出，若確認有聚賭行為，絕對會依法查辦。

(中時電子報)