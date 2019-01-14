一天一橘子防失智 醫曝地中海飲食法更厲害

2019年01月14日 11:47 中時電子報 陳煌祥

據衛福部過去統計估算，台灣65歲以上老人平均每13名就有一人罹患失智症，有日本大學研究指出，每天吃柑橘的人比一週吃不到2次的人，得失智症的機率降低了23%，專業醫師指出，主要是含有具抗氧化與抗發炎作用的「類黃酮」，另外更推薦地中海飲食法，是目前最具說服力的飲食方式。

地中海飲食法示意圖。(圖/達志影像)

據《康健雜誌》報導，前台北榮總一般神經內科主任劉秀枝表示，日本東北大學在《英國營養學期刊》上發表論文，追蹤大崎市1萬3,373位65歲以上的居民5年7個月後，發現與每個星期吃得不足2次者相比，每天吃柑橘的人得失智症的機率少了23%。

劉秀枝表示，預防失智症這類食材，主要是因為含有具抗氧化與抗發炎作用的「類黃酮」，類黃酮有許多種類，如柑橘的果皮有川陳皮素、櫻桃和藍莓的花青素、咖哩含薑黃素等，都是富含類黃酮的食物；阿茲海默症主要病變之一的「腦內類澱粉斑塊堆積」，在動物實驗中發現，川陳皮素、薑黃素能增強老鼠的記憶力，並減少老鼠的腦內類澱粉的含量。

劉秀枝表示，研究只能說柑橘等食物與失智症有相關但不能直接解釋為因果關係，因此，她更推薦「地中海飲食」法，據《維基百科》指出地中海飲食是源自於1940-1950年代環地中海地區及國家(希臘、義大利南部及西班牙)的傳統飲食型態，其以大量橄欖油、豆科植物、天然穀物、水果和蔬菜，適量魚、乳製品(芝士和乳酪)及紅酒，少量肉製品，是目前最具說服力且受現代營養學推薦的一種飲食模式。

(中時電子報)