一天一橘子防失智 醫曝地中海飲食法更厲害

研究指出一天一橘子防失智示意圖。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

據衛福部過去統計估算，台灣65歲以上老人平均每13名就有一人罹患失智症，有日本大學研究指出，每天吃柑橘的人比一週吃不到2次的人，得失智症的機率降低了23%，專業醫師指出，主要是含有具抗氧化與抗發炎作用的「類黃酮」，另外更推薦地中海飲食法，是目前最具說服力的飲食方式。

地中海飲食法示意圖。(圖/達志影像)

據《康健雜誌》報導，前台北榮總一般神經內科主任劉秀枝表示，日本東北大學在《英國營養學期刊》上發表論文，追蹤大崎市1萬3,373位65歲以上的居民5年7個月後，發現與每個星期吃得不足2次者相比，每天吃柑橘的人得失智症的機率少了23%。

劉秀枝表示，預防失智症這類食材，主要是因為含有具抗氧化與抗發炎作用的「類黃酮」，類黃酮有許多種類，如柑橘的果皮有川陳皮素、櫻桃和藍莓的花青素、咖哩含薑黃素等，都是富含類黃酮的食物；阿茲海默症主要病變之一的「腦內類澱粉斑塊堆積」，在動物實驗中發現，川陳皮素、薑黃素能增強老鼠的記憶力，並減少老鼠的腦內類澱粉的含量。

劉秀枝表示，研究只能說柑橘等食物與失智症有相關但不能直接解釋為因果關係，因此，她更推薦「地中海飲食」法，據《維基百科》指出地中海飲食是源自於1940-1950年代環地中海地區及國家(希臘、義大利南部及西班牙)的傳統飲食型態，其以大量橄欖油、豆科植物、天然穀物、水果和蔬菜，適量魚、乳製品(芝士和乳酪)及紅酒，少量肉製品，是目前最具說服力且受現代營養學推薦的一種飲食模式。

(中時電子報)

別想吃菜通腸胃 這種菜愈吃愈恐怖

假男友騙玩矇眼性愛！真男友卻被… 和泰汽車發表凌志2019年式新款RC…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。