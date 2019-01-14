名嘴曝口譯哥、蘇貞昌「高端布局」 揭國民黨新生代真實處境

羅友志表示外界對於蘇貞昌、趙怡翔的任職充滿酸言罵聲，但他卻認為兩人其實是對未來有所思考。(取材自趙怡翔臉書、中時資料照片)

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中時電子報

近日民進黨政府內部有多項人事異動，包含賴清德上周五內閣總辭，由老將蘇貞昌「回鍋」接棒行政院長職務，而年僅31歲「口譯哥」趙怡翔近日被外派到駐美代表處擔任政治組組長，其升等後薪水及資歷引爆質疑聲浪，兩起大事讓民進黨政府飽受輿論壓力，今資深媒體人兼名嘴羅友志也PO文分享看法，認為蘇貞昌跟趙怡翔的任職並非如外界認為的魯莽無知，曝光其可能有更縝密的布局。

名嘴羅友志今在臉書PO文，以「蔡英文、民進黨真的輸到語無倫次嗎？」為題，聊到蘇貞昌「自打臉」回鍋內閣以及「口譯哥」直升事件，表示這一老一小被罵、被酸得厲害，但他卻持相反的想法，「飽讀詩書、歷練豐富的兩個人，「真的那麼笨嗎？」，我是這樣反問自己…」。

羅友志分析，31歲的趙怡翔任駐美政治組長確實有些不合適，但「如果過了這一關，沉潛、歷練幾年，以他的程度加個十年到了41歲呢？國民黨2030恐怕沒有一個是他的對手！！」。

而至於70歲的民進黨老臣蘇貞昌何以又接下閣揆重任？羅友志認為他若非是為了子弟兵的未來，何須這麼拚？直言「蔡英文靠獨派、新潮流搞了兩年，現得再找不喜歡的蘇系，能不接嗎？」，反思國民黨「有這種動作嗎？」，犀利評論：「講好聽是溫良恭儉讓，講難聽是各自為政，像打麻將一樣『邊卡邊鬥』」，表示國民黨的新世代處境，拿周星馳電影的台詞來套用剛好：「「喊破喉嚨也沒人理你！」。

(中時電子報)

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