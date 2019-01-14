完全複製貼上！藍委批內閣改組無新意

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中時

行政院長蘇貞昌今天正式上任，國民黨團今開記者會表示，結果蹉跎了一個半月之後，所看到的內閣名單幾乎是「複製貼上」，根本看不到回應民意的地方，更多的是派系的分贓與妥協，相當令人失望。

國民黨團總召江啟臣表示，看到整份完整內閣名單，除了原地升任，要不就是回鍋，讓人不禁懷疑，這到底是「新瓶裝舊酒」？「舊瓶裝舊酒」？還是只是換個標籤就急著推出上市，變成「換標內閣」？這算是「大破大立」的內閣改組嗎？

江啟臣說，蘇內閣並沒有經手剛通過政府總預算，這樣的改組，形式意義已經大於實質內涵，這只是選舉動員能量的重組，並未看到到施政方針上的改變。九合一大選結果，民意已經用選票告訴蔡政府人民的需求，但是有看到執政黨呼應民意的要求嗎？不要走了一個「過渡內閣」，結果來個沒有主見的「看守內閣」、換了「標籤」的內閣。

國民黨團書記長曾銘宗表示，在兩岸方面，從陸委會到國安團隊均未改組，蔡改府對兩岸關係束手無策，兩岸關係未來發展難予樂觀期待，未來仍將依靠操作統獨爭議騙選票，爭議讓民進黨獲最大政治利益，不顧國家社會未來的發展。

曾銘宗也指出，蔡政府的財金團隊原本就不強，此次改組並未強化，且又打破院長、副院長其中一人具有財經專業的慣例，更是弱化財經陣容，看不到蔡政府想拚經濟的決心。

國民黨團首席副書記長吳志揚表示，外界冠上新內閣「失敗者聯盟」、「復仇者聯盟」、「終結者聯盟」等等稱號，但事實上，蔡總統需要一個能夠逆轉勝的人，而唯一的辦法就是好好回應民意，把經濟民生做好，如果蘇內閣還是拚政治、不顧民生，最後將是「終結」蔡英文總統連任之路的「終結者聯盟」。

(中時 )

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