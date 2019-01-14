政治凌駕教育？民進黨團三問王惠美

彰化縣議會民進黨團，上午在黨團辦公室舉行記者會質問就任未滿月的彰化縣長王惠美，針對校園教育問題，呼籲懸崖勒馬，及時回頭，不要政治介入凌駕教育專業。(謝瓊雲攝)

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彰化縣議會民進黨團14日上午在黨團辦公室召開記者會，針對縣內近日一連串教育風波引發家長關切、校園人心浮動，痛批選前說一套、選後做一套，針對校園保全、校長遴選和營養午餐，三問縣長王惠美，是不是「都會沒」？代表彰化縣教育處出席記者會的兩名課督責表示，會把黨團議員們的意見帶回轉達，因為未被授權回答問題，無法回應。

民進黨團正副召集人、幹事長三巨頭，都還來不及正式交接，就因為近日彰化縣內教育界的風波，引發校園恐慌、人心惶惶，舉行今年第一次記者會，提出「校園安全保不保？」「營養午餐給不給」「學校校長聘不聘？」三問縣長王惠美，這三項重要議題是不是「都會沒」？，新任總召尤瑞春、副總召黃盛祿，公開要求尊重校長遴選委員會恢復公告結過，讓17位校長，可以安心退休、履新。

尤瑞春說，教育問題茲事體大，尤其是校長身為一校之長，有些人已準備好退休、甚至歡送餐會飯都吃完了，現在才說不算嗎？呼籲王惠美盡快說清楚講明白。

黃盛祿質疑，彰化縣內還有許多更重要的問題，如非洲豬瘟防疫，需要王惠美費心，校長遴選委員會遴選出來的結果，到底哪裡不滿意、不能接受，還是心中已有特定人選？否則為何不顧校長們的尊嚴，堅持推翻原本的結果，要改到七月，反倒引人聯想。

賴澤民說，教育是百年大計，彰化縣的教育在全國各縣市中，也一直令人自豪，但王惠美上任不到一個月，就從教育下手，縣府明明已編列校園保全部份費用，卻任由教育處長等幕僚公然說謊，指稱一毛錢都沒編列，黨團完全無法接受。呼籲王惠美現在回頭還來得及，讓校園盡快回復常軌。

(中時 )

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