和泰汽車發表凌志2019年式新款RC跑車

2019年01月14日 11:49 工商 陳信榮

凌志（LEXUS）汽車總代理和泰汽車（2207）宣布，發表全新改款2019年式凌志RC300及RC350。

和泰車表示，全新RC在外觀大幅精進，師藉由各種獨特的設計元素，包括全新縱向排列LED頭燈與L-shapedLED日間行車燈，更加立體的L-shapedLED尾燈，搭配更流暢動感的前後保桿線條與全新設計的紡錘形水箱護罩，讓全新RC除了保有雙門跑車的性感外型，更增添了優雅氣質。FSPORT車型更搭載了專屬網格水箱護罩及19吋十幅鋁圈，將新RC的運動天性展現得淋漓盡致。

銳利沉穩的駕控樂趣

和泰車指出，全新RC傳承了凌治旗艦雙門跑車LC的獨特駕馭感受，經由原廠無數次的道路測試與精心調校，讓駕控感受全面提升，全新設計的避震器提供更強、更精準的阻尼設定，搭配強化後的懸吊襯套，讓RC不僅僅具有更精準銳利的轉向反應，同時更兼具優異沉穩的行駛質感。此外，側窗框上的導流鰭設計和新增後保桿上的導流氣口，更進一步優化空氣力學，讓車輛擁有更佳的操控穩定性。

RC300搭載2.0升雙渦流渦輪增壓引擎，擁有著245匹的大馬力及35.7公斤米的大扭力。RC350搭載3.5升自然進氣V6引擎，擁有315匹最大馬力。在安全配備上，全新RC300及RC350全車系標準配備整合PCS預警式防護系統、DRCC雷達感應式車距維持定速系統、LDA車道偏離警示系統及AHB智慧型遠光燈自動切換系統的LexusSafetySystem＋主動式安全防護系統，還有VDIM車輛動態整合管理系統，能同時整合穩定、轉向、制動三大行車系統，提供最安全且安心的駕乘體驗。此外，FSPORT車型更配備BSM盲點偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統等先進主動安全配備。

(工商 )