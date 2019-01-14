台鐵變身南海電鐵今亮相 本周三四起運行

2019年01月14日 11:49 中時 李宜秦

台鐵與日本南海電鐵首度合作的塗裝彩繪列車今（14）日正式亮相。（台鐵提供）

台鐵與日本南海電鐵首度合作的塗裝彩繪列車今（14）日正式亮相，原只能在日本關西看到的「大阪城」等景點，現在於台鐵列車上也能看到。此次推出的塗裝列車有「台日友誼號」與「藍武士號」，台日友誼號將於周三（16日）起運行，藍武士號則自周四（17日）起運行，皆預計行駛半年。兩款彩繪機車頭模型將於今年12月推出，各限量150套。

台鐵局指出，此次合作的彩繪列車是以關西機場直達大阪市中心難波站的特急列車Rapi：t為藍本製作，車頭部分使用大阪空運來台的Rapi：t的漆料「南海藍」塗製，考量到我國民眾對「特急列車Rapi：t」發音不易，南海台鐵在去年11月的國際台北旅展中，舉辦暱稱命名票選活動，最後以「藍武士號」拔得頭籌。

此次推出的塗裝列車有「台日友誼號」與「藍武士號」，台日友誼號描繪台日兩國國旗，象徵兩國友誼；藍武士號則由南海電鐵吉祥物「關空戰士」領軍，車身描繪許多大阪人氣景點，如「大阪城」、「固力果跑跑人」、「通天閣」。

此兩輛彩繪機車頭為台鐵E200系列，牽引莒光號列車為主，運行範圍為七堵至潮州之間，部分班次會延長至台東。兩款的彩繪機車頭模型則由南海電鐵委託視野文創生產，將在今年12月推出，各限量150套。此外，南海電鐵與視野文創亦將針對新式電車1：150N規格模型商品展開合作，相關內容預計於2019年夏天公開。

南海電鐵行經南大阪、和歌山、關西機場等路線，搭乘南海電鐵「特急列車Rapi：t」，從關西機場至南海難波站只要34分鐘，轉大阪地下鐵就可抵達大阪市內景點。南海電鐵也在關西機場推出「n・e・s・t」行李配送服務，只要持要南海電鐵車票、入住大阪市內有常駐接待人員的旅店者，就可寄放與配送行李，旅客就能「空手觀光」。

(中時 )