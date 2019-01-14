批口譯哥遭「綠打手」圍攻 羅智強霸氣回嗆5字

2019年01月14日 12:00 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

空降華府惹議 口譯哥任九職等諮議

曾任外交部長吳釗燮機要、現年31歲「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處擔任政治組長，近期引起軒然大波，甚至遭爆一個月可領240K，近日屢屢監督追蹤此事的台北市議員羅智強就表示，「雖然綠營大舉動員外圍打手律師團，圍剿他！但他霸氣嗆，「沒 在 怕 的 啦！」。

羅智強今在臉書表示，「我還是要説，吳釗燮掛羊頭賣狗肉」的「雞犬外交」，是對中華民國外交文官體制最大的侮辱！

外交部長吳釗燮曾說：「近半年來陸續派出許多優秀外交官擔任駐外館長，目前部裡一時很難找到符合需求的人去接任」。羅智強解讀此話分析，也就是說外交部內館長以下，沒有一個人的能力比得上31歲的趙怡翔，為了捧自己人，羞辱外交官到這種地步，吳釗燮還能夠領導外交部嗎？

羅智強還強調，接下來吳釗燮又自打嘴巴，原來「此組長非彼組長」，過去的政治組長是十二職等，但趙怡翔根本資格不符，只能以9職等一等諮議派駐，組長只是「加銜」，就是名片上印好玩的。

他質疑，目前駐美代表處，已經有簡任11職等的副組長，吳釗燮卻要把薦9職等的趙怡翔「加銜」成組長，那請問「未來是11職等的聽9職等的？還是9職等的聽11職等的？」。羅智強解釋，打個比方，副旅長還在，民進黨卻讓約聘連長去代旅長，把上面的營長、副旅長當空氣，這真是「羞辱軍心士氣到了一個離譜的境界」。

但外交部也回應，依據行政院101年2月16日發布的駐外機構組織通則第4條，「駐外機構得分單位辦事…對外名稱及業務權責機關之歸屬，另以編組表定之」。另該通則第7條，「外交部得應業務需要，給予駐外人員適當名義對外或予以加銜」。目前駐美國代表處組長是為駐外機構對外交涉業務需要的對外名義，並非編制職稱，且未列職等，所以組長並非簡任第十二職等，亦非法定主管職務。

(中時電子報)