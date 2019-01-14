「大小仙」相約開趴 遭警查獲毒品送辦

2019年01月14日 12:32 中時 馮惠宜

太平分局新平派出所在其雙方車內共查獲K他命、毒咖啡包、毒梅餅、毒軟糖克等毒品。（馮惠宜翻攝）

日前凌晨太平區24歲的賴姓男子與自己的連襟(大小仙)20歲的阮姓男子要前往市區開趴，兩人各自開車相約在宜昌路附近會合，新平派出所所長廖文雄巡邏經過，發現可疑隨即上前盤查，當時兩人身上散發濃濃吸食K他命的塑膠味，隨後並分別在雙方車內共查獲K他命、毒咖啡包、毒梅餅、毒軟糖克以及吸食器1組，賴、阮兩男供稱，「這些毒品是買來開趴助興用的。」經兩人坦承不諱，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦，並向上追源。

日前太平警分局新平派出所所長廖文雄、巡佐林宗德、警員楊明憲執行取締酒駕勤務，於凌晨近1時許，巡邏至宜昌路附近，發現一白色自小客車違規停車路旁，副駕駛座一男子在車內抽菸，另道路對向另一男子神情鬼祟橫越馬路欲進入駕駛座內，員警見狀可疑即上前盤查。

賴、阮兩男自稱是連襟關係(大小仙)，惟兩人身上散發濃濃的吸食K他命後的味道，經員警目視自小客車內，發現駕駛座椅子及腳踏墊有許多不明白色粉末，隨後又在兩人各自的車上共查獲K他命10包24.84公克、毒咖啡16包24.84公克、毒梅餅3顆3.61公克、毒軟糖12顆14公克及吸食器1組。

兩男子供稱，凌晨相約欲至市區開趴，毒品是先前向綽號小黑的男子購得，欲在開趴時助興之用，經坦承後全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦，太平警方也將向上追源擴大偵辦。

太平警方表示，寒假及過年連續假期即將到來，警方為防制青少年遭受毒品戕害，積極針對轄內各治安熱點加強取締查察作為，並加強重要節日安全維護之治(交)安工作，穩定轄區治安狀況，讓民眾過個好年。

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(中時 )