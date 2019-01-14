賴清德：解決兩岸問題的起始點在台灣

2019年01月14日 12:35 中時 張理國

賴清德今天卸下行政院職務，對於台灣發展提出三大面向問題，包括憲政改革、政黨應建立國家利益優先文化、以及團結面對中國；賴揆直指核心，國家要長治久安，就要解決兩岸問題，而兩岸問題的「起始點在台灣」，台灣若能團結，不僅能解決兩岸問題，國力也會愈來愈壯大，不能團結則機會一日一日流失。

賴清德在行政院長任內無法指涉外交、兩岸、國防等總統職權，而在印信交接後，賴清德坦率發言，強調台灣有三個層面的問題，台灣要誠實面對，才有可能長治久安：

賴清德說，首先是憲政改革，憲政改革的範圍很廣，單就憲政體制而言，姑不論應該走總統制、內閣制或雙首長制？即使仍維持雙首長制精神，國會議員要考慮擔任部會首長，如此才能減少立法和跟行政的落差！既接地氣也能夠提升行政效率。

其次，賴揆認為，台灣政黨應建立國家利益優先的政黨文化。國人要政府拚經濟，政府也把拚經濟列為最優先的政策，行政院也通過了歡迎台商回台投資專案計畫，但目前中美貿易衝突提供台灣一個非常好的機會，歡迎台商可以回來，但即便政府做更多的努力，如無法與他其他國家如美國簽訂自由貿易協定，或參加區域經濟整合的CPTPP，則台灣的對外貿易會遭遇許多關稅或非關稅的障礙，讓台商回流事倍功半，本國企業要經營也增加更多困難！過去民進黨執政時，美豬美牛要開放，在野的國民黨反對，當國民黨執政後，民進黨反對，過去他在立法院時難辭其咎，要跟社會說聲道歉，但今天語重心長，政黨要建立一個國家利益至上的文化，社會也應該接受國際的標準來面對國際貿易的工作，這樣才有機會加入區域經濟，台灣才不會愈走愈困難。

賴清德最後認為，台灣應該要團結共同面對中國。他表示，中國國家主席習近平近日提出習五點，清楚指出「九二共識就是一個中國原則」，沒有任何模糊空間，也只有一條路，也就是「一國兩制」，各個政黨都不應該再存幻想，面對這種重大事情，台灣應該共同面對，團結來解決這個問題，兩岸問題很大很複雜，要解決也很困難，但起始點在台灣，只有台灣團結沒有政黨的利益，只有台灣國家的利益，共同面對這個問題，才有辦法迎刃而解。若各政黨各自解釋「九二共識」，變成「九二共識各自表述」，對台灣團結而言沒有幫助。

賴清德說，今天在這重要場合，特別跟台灣社會報告，台灣應該坐下來，應該要團結面對中國問題，如果台灣沒有辦法團結，這個問題沒有辦法解決，台灣的機會也會一日一日的流失。台灣能團結，不僅能解決兩岸問題，國力也會愈來愈壯大。

(中時 )