賴清德臨別建言：讓立委兼任閣員

2019年01月14日 12:16 工商 彭媁琳

前行政院長賴清德今日卸任，交棒給新任院長蘇貞昌。賴清德在致詞時提出3大問題，必須全國共同面對，包括：憲政改革、建立國家利益為優先的政黨文化、共同面對中國打壓。賴清德認為，無論是內閣制或雙首長制，立委都要能夠兼任部長，以降低行政與立法的落差。

賴清德指出，目前台灣正處於外在有中國無所不用其極的打壓，內有許多問題亟待解決的困境，因此國家要長治久安，除了內閣團隊須全力以赴外，至少尚有三個層面的問題，必須設法有效解決：

第一，憲政改革。賴清德表示，憲政改革的範圍很廣，若單就憲政體制而言，姑且不論應該走總統制、內閣制或雙首長制，即使仍維持雙首長制，國會議員都應該要能夠擔任部會首長，縮短立法和行政的落差，既接地氣也能夠提升行政效率。

第二，建立國家利益優先的政黨文化。賴清德指出，國人最重視經濟發展，政府也把拚經濟列為最優先的政策，中美貿易衝突的確提供了台商回台的機會，行政院也通過了歡迎台商回台投資行動方案，但是若無法和其他國家，例如美國簽訂自由貿易協定，或參加區域經濟整合的CPTPP則台灣的對外貿易會遭遇許多關稅或非關稅的障礙，讓台商回流事倍功半，本國企業經營也倍極辛苦。

但是之前民進黨執政的時候，國民黨反對美豬、美牛開放，後來國民黨執政的時候換成民進黨反對開放，各自堅持政黨立場，結果影響了美國和台灣進一步洽談貿易協定的機會。而最近的日本福島及周邊五個城市食品進口的公投更是嚴重傷害台日兩國關係，更讓台灣加入CPTPP增加困難。「過去我曾在立法院服務，也難辭其咎，今天我語重心長，不得不指出台灣是以外貿為導向的國家，政黨皆應該以國家利益為優先，社會也應該接受國際的標準來面對國際貿易的問題，避免國家越來越困難！」

第三，國人應該團結共同面對中國。賴清德表示，中國國家主席習近平近日提出習五點，直指九二共識就是一中原則，不僅沒有各表空間，也只有一國兩制一條路，這絕對無法為台灣人民所接受，因此朝野政黨應該坐下來討論，共同因應，不應再存幻想，也不要被各個擊破，若台灣能夠凝聚共識，團結面對中國，兩岸的問題才可能解決，若台灣的力量不分散，台灣一定可以越來越壯大。

(工商 )