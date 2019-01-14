買肉像賭博！她在好市多拿到「大獎」 崩潰PO網

2019年01月14日 12:13 中時電子報 莊楚雯

知名美式賣場好市多受台灣民眾青睞，特別是大包裝的肉類產品，更是成為必買選項之一，但今天有網友發文抱怨，買到「整塊臭掉的牛肉」讓她失望，開始對好市多的商品沒了信心。她PO網發現，原來中大獎的不只她一人，許多網友都分享買到臭肉的經驗，感嘆「原來肉品品質下降是真的。」

這名網友在《to Costco好市多 商品經驗老實說》發文，「買個牛肉，搞的像賭博，幸運的話，肉沒問題；不幸運的話，整塊肉是臭的」。對此，網友們感同身受，「我也買過臭掉的牛肉」、「買牛肉火鍋片外觀看起來沒壞，但就是一打開有臭味，煮熟也有，聞了很噁心」、「買過菲力牛排吃起來口感粉粉的覺得怪，另外沙朗口感也不是很好了，牛小排正常！是好吃的」、「最近品質掉不少，不喜歡買產品像中樂透的預期，以前比較沒怪味」。

也有人認為，「沒那麼恐怖啦…買到臭的就拿去退，或打給客服，他們還是很有禮貌」、「挑裡面、底下的拿，天氣熱一定要帶保冷袋，離開冰箱立刻放進去才不會變質」、「是有人拿出來放著繞賣場，繞完又後悔放回去才臭掉吧」、「下回打算結帳完，馬上打開如果不滿意，立馬退」。

對此，本報致電好市多公關，尚未取得回應。

(中時電子報)