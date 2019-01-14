個性化SUV崛起，看ECLIPSE CROSS、CX-5與KAROQ互別苗頭！

進入21世紀，SUV顯然已成為全球車壇最熱門，不僅佔比步步高升，各式各樣風格迥異的產品也傾巢而出，從最初單純重視空間與機能，擴展至現在甚至強調動感跑格與個人品味，無論任何型態買家，都能找到符合自身喜好與需求的休旅車型。
正因如此，我們嚴選了目前市場最火熱的三款個性化SUV，並分別以MITSUBISHI ECLIPSE CROSS卓越型、MAZDA CX-5頂級型與KAROQ菁英版等價位約略落在110萬元附近的車型作為代表，從各個面向出發，看看何者更具競爭力！
安全，責無旁貸
萬流歸宗，無論行銷手法如何高超，能夠完整保護全家人安全，才是一輛SUV最根本要件，就這個部分而言，既然現在的新車早已越來越重視安全性，遑論來到百萬元門檻的進口SUV領域，因此，各式主被動防禦機制，當然應有盡有，拿多數人作為審視標準的輔助氣囊來說，無論何者，都已自六氣囊起跳，而ECLIPSE CROSS卓越型與KAROQ菁英版，則更多了膝部氣囊，總數達七具之多；至於車身動態穩定、循跡防滑控制乃至於ABS防鎖定煞車、EBD電子煞車力分配、BAS煞車力輔助等主動安全系統，也必定是你有我也有的防護機制，基本上，百萬進口車的安全性，起碼都有程度以上的水準，就此部分看當然一點也無須擔心。
不過既然都花到更高的購車預算了，消費者所想的，終究是更全面的防護思維，因此，若論及最夯的先進主動安全科技，這三款當紅SUV的中堅主力表現，可就有高有低，像是堪稱「安全大三元」的主動車距巡航系統、智慧煞車輔助系統與車道偏移警示功能，CX-5頂級型與KAROQ菁英版便只得各取其二，僅有ECLIPSE CROSS卓越型能夠全部具備，至於AHB智慧型遠光燈系統、HSA陡坡起步輔助系統、RCTA後方來車警示系統、盲區偵測警示系統等，則皆僅屬ECLIPSE CROSS卓越型與CX-5頂級型才有的配置。
而最有趣的部分，來自可用鳥瞰角度影像來輔助窄巷會車或停車狀態的360度環景影像系統，在19年式ECLIPSE CROSS卓越型以上，已成為標準配備，但在售價111.9萬元的CX-5頂級型，卻需與HUD擇一搭載，若兩者都想要，勢必得增加預算至起碼119.9萬元以上的高規車型才有。
動態，各展所長
當然，車開在路上就該好動，在這三款110萬元級進口SUV當中，相對之下，最特別的莫過於採取2.0升自然進氣動力的CX-5，其儘管擁有165匹最大馬力，但峰值扭力卻明顯遜於使用1.5升渦輪增壓動力的ECLIPSE CROSS以及KAROQ，再加上CX-5的六速手自排、ECLIPSE CROSS的模擬八速CVT，以及KAROQ的七速雙離合器自手排傳輸，動力風格各異，統整而來，CX-5雖具備自然進氣引擎的線性與延續，但低轉速動力，則不若對手輕盈明快。而KAROQ則以歐系底盤與渦輪增壓帶來沈穩紮實動態感受，可惜馬力稍稍低於兩位對手。至於ECLIPSE CROSS則兼具兩者優勢，不僅擁有直逼CX-5的163匹最大馬力，同時也具備與KAROQ同等同分的25.5公斤米最大扭力，再加上19年式全車系標配的AYC主動式彎道動態控制，能夠對於各別車輪的驅動及制動力道，施以最佳化輔助控制，不僅彎道表現更加出色，同時也呼應系出同源經典ECLIPSE與EVO的濃郁跑車血統。
座艙，機能與享受兼備
除了備受矚目的安全防護以及彰顯駕馭樂趣的動態表現外，一款SUV能否獲得消費者青睞，實用便利的空間，當然還是最重要的一環，就這個部分，ECLIPSE CROSS卓越型不僅擁有雙區恆溫空調、駕駛座電動調整、可連結智慧型手機的Apple CarPlay與Android Auto以及HUD抬頭顯示器，更重要的是，還具備可前後滑移200mm的後排座椅設計，由此而來，後排空間可自由擴展充分釋放，以獲得更寬裕乘坐體驗，同時，乘員客也可自行決定椅背傾斜角度，大幅提升行車時的舒適性，此外行李廂空間亦能藉此一舉擴延至485升(含行李廂底板收納空間)，一旦將後座椅背前傾放倒，更可瞬間放大置物機能。
而CX-5則憑藉最長的2700mm軸距與車身尺碼，帶來與ECLIPSE CROSS同樣寬敞舒適的乘坐空間表現，不過，稍早提及111.9萬元的頂級型只可在HUD與環景影像兩者取其一，此刻再度構成兩難抉擇，其他諸如恆溫空調、駕駛座電動調整與智慧型手機連結功能則應有盡有，可惜後座無法前後滑移，但椅背傾角則可視需求自行調整角度。
至於KAROQ儘管軸距最短，但在方正的車廂規劃下，依舊保有舒適寬裕的乘坐空間，多變化的後排座椅，也同樣帶來富機能變化的車室表現，不過除Apple CarPlay與Android Auto之外，像是抬頭顯示器或駕駛座電動調整則付之闕如，相較之下，配備性價比還是不若日系對手來得討喜。
設計，各自精彩
一如前言所述，當代SUV早已不再僅止於載人與空間的單純需求而已，個性化與潮流品味，更是消費者選購時的重要依據，就此而言，這三款進口SUV皆各自被賦予獨到設計美學，以CX-5來說，品牌所強調的流體力學雕塑，搭配簡約卻不單調的筆觸，帶來傳統SUV難能可貴的律動質感，再加上細長而炯炯有神的頭燈設計，更襯得整體觀感靈動而俐落。
而KAROQ走的則是截然不同歐風思維，平直而轉角分明的設計理路，帶出向來所強調的水晶雕琢印象，並且充分演繹SUV的粗獷率性想像。至於源自90年代當家小跑車脈絡的ECLIPSE CROSS，則彷彿集各家之大成般充份融合了俐落線條與流線輪廓，前低後高的跑車化姿態，搭配奔放上揚的車尾構形及刻畫鮮明的腰肩折線，既不顯呆板，也不致圓滑過度，「Dynamic Shield」設計語彙車頭、LED頭燈，再加上雙層式尾窗等豐富視覺元素，更帶來彷彿Coupe般的帥勁與動感。
SUV戰火方酣，個性化才是破口
在這個一切產品同質性皆越來越高的時代，誰能具備更突出的風格，誰就擁有搶佔版面的能力，就SUV市場而言，當然也可依此類比，當每款新車越發注重空間、舒適與機能的當口，若能再囊括先進安全科技、強勁動力表現，並且型格與品味兼備，當然更能獲得車迷以及買家的青睞。
就這些面向來看，無論ECLIPSE CROSS、CX-5或者KAROQ顯然皆深諳箇中之道，並且都在各自擅長的領域獲得車迷熱烈支持，不過綜觀各方面表現，會發現ECLIPSE CROSS又在全面表現高標化的同時，還多了兼容並蓄的特質，加上更具競爭力的價格，當然成為百萬元級SUV市場中不可忽視的巨星。
(中時電子報)