個性化SUV崛起，看ECLIPSE CROSS、CX-5與KAROQ互別苗頭！

2019年01月14日 12:38 中時電子報 綜合報導

進入21世紀，SUV顯然已成為全球車壇最熱門，不僅佔比步步高升，各式各樣風格迥異的產品也傾巢而出，從最初單純重視空間與機能，擴展至現在甚至強調動感跑格與個人品味，無論任何型態買家，都能找到符合自身喜好與需求的休旅車型。

正因如此，我們嚴選了目前市場最火熱的三款個性化SUV，並分別以MITSUBISHI ECLIPSE CROSS卓越型、MAZDA CX-5頂級型與KAROQ菁英版等價位約略落在110萬元附近的車型作為代表，從各個面向出發，看看何者更具競爭力！

安全，責無旁貸

萬流歸宗，無論行銷手法如何高超，能夠完整保護全家人安全，才是一輛SUV最根本要件，就這個部分而言，既然現在的新車早已越來越重視安全性，遑論來到百萬元門檻的進口SUV領域，因此，各式主被動防禦機制，當然應有盡有，拿多數人作為審視標準的輔助氣囊來說，無論何者，都已自六氣囊起跳，而ECLIPSE CROSS卓越型與KAROQ菁英版，則更多了膝部氣囊，總數達七具之多；至於車身動態穩定、循跡防滑控制乃至於ABS防鎖定煞車、EBD電子煞車力分配、BAS煞車力輔助等主動安全系統，也必定是你有我也有的防護機制，基本上，百萬進口車的安全性，起碼都有程度以上的水準，就此部分看當然一點也無須擔心。

不過既然都花到更高的購車預算了，消費者所想的，終究是更全面的防護思維，因此，若論及最夯的先進主動安全科技，這三款當紅SUV的中堅主力表現，可就有高有低，像是堪稱「安全大三元」的主動車距巡航系統、智慧煞車輔助系統與車道偏移警示功能，CX-5頂級型與KAROQ菁英版便只得各取其二，僅有ECLIPSE CROSS卓越型能夠全部具備，至於AHB智慧型遠光燈系統、HSA陡坡起步輔助系統、RCTA後方來車警示系統、盲區偵測警示系統等，則皆僅屬ECLIPSE CROSS卓越型與CX-5頂級型才有的配置。

而最有趣的部分，來自可用鳥瞰角度影像來輔助窄巷會車或停車狀態的360度環景影像系統，在19年式ECLIPSE CROSS卓越型以上，已成為標準配備，但在售價111.9萬元的CX-5頂級型，卻需與HUD擇一搭載，若兩者都想要，勢必得增加預算至起碼119.9萬元以上的高規車型才有。

110萬元級SUV安全配備比一比

堪稱「安全大三元」的ACC主動車距巡航系統、FCM智慧煞車輔助系統與LDW車道偏移警示功能，ECLIPSE CROSS卓越型全數列為標配。(圖/業者提供)

CX-5頂級型主動安全科技已算相當齊全，但主動車距控制巡航還是得至119.9萬元的高規車型以上才成為標準配備。(圖/業者提供)

KAROQ菁英版雖然標配主動車距巡航系統與智慧煞車輔助系統，但其他更多防護機制，則需至頂規車型才能悉數獲得。(圖/業者提供)

動態，各展所長

當然，車開在路上就該好動，在這三款110萬元級進口SUV當中，相對之下，最特別的莫過於採取2.0升自然進氣動力的CX-5，其儘管擁有165匹最大馬力，但峰值扭力卻明顯遜於使用1.5升渦輪增壓動力的ECLIPSE CROSS以及KAROQ，再加上CX-5的六速手自排、ECLIPSE CROSS的模擬八速CVT，以及KAROQ的七速雙離合器自手排傳輸，動力風格各異，統整而來，CX-5雖具備自然進氣引擎的線性與延續，但低轉速動力，則不若對手輕盈明快。而KAROQ則以歐系底盤與渦輪增壓帶來沈穩紮實動態感受，可惜馬力稍稍低於兩位對手。至於ECLIPSE CROSS則兼具兩者優勢，不僅擁有直逼CX-5的163匹最大馬力，同時也具備與KAROQ同等同分的25.5公斤米最大扭力，再加上19年式全車系標配的AYC主動式彎道動態控制，能夠對於各別車輪的驅動及制動力道，施以最佳化輔助控制，不僅彎道表現更加出色，同時也呼應系出同源經典ECLIPSE與EVO的濃郁跑車血統。

110萬元級SUV動力規格

ECLIPSE CROSS奉行Downsizing小排氣量渦輪增壓動力哲學，1.5升渦輪增壓引擎可輸出163匹/25.5公斤米強勁輸出，同時19年式全車系更新增AYC主動式彎道動態控制系統。(圖/業者提供)

CX-5維持2.0升直列四缸自然進氣動力架構，馬力相當充裕但扭力則不若對手澎湃。(圖/業者提供)

KAROQ與ECLIPSE CROSS同樣採取1.5升渦輪增壓動力，但最大馬力比起兩位對手略遜一籌。(圖/業者提供)

座艙，機能與享受兼備

除了備受矚目的安全防護以及彰顯駕馭樂趣的動態表現外，一款SUV能否獲得消費者青睞，實用便利的空間，當然還是最重要的一環，就這個部分，ECLIPSE CROSS卓越型不僅擁有雙區恆溫空調、駕駛座電動調整、可連結智慧型手機的Apple CarPlay與Android Auto以及HUD抬頭顯示器，更重要的是，還具備可前後滑移200mm的後排座椅設計，由此而來，後排空間可自由擴展充分釋放，以獲得更寬裕乘坐體驗，同時，乘員客也可自行決定椅背傾斜角度，大幅提升行車時的舒適性，此外行李廂空間亦能藉此一舉擴延至485升(含行李廂底板收納空間)，一旦將後座椅背前傾放倒，更可瞬間放大置物機能。

而CX-5則憑藉最長的2700mm軸距與車身尺碼，帶來與ECLIPSE CROSS同樣寬敞舒適的乘坐空間表現，不過，稍早提及111.9萬元的頂級型只可在HUD與環景影像兩者取其一，此刻再度構成兩難抉擇，其他諸如恆溫空調、駕駛座電動調整與智慧型手機連結功能則應有盡有，可惜後座無法前後滑移，但椅背傾角則可視需求自行調整角度。

至於KAROQ儘管軸距最短，但在方正的車廂規劃下，依舊保有舒適寬裕的乘坐空間，多變化的後排座椅，也同樣帶來富機能變化的車室表現，不過除Apple CarPlay與Android Auto之外，像是抬頭顯示器或駕駛座電動調整則付之闕如，相較之下，配備性價比還是不若日系對手來得討喜。

ECLIPSE CROSS的座艙設計走的是科技風，並與車身外觀的「Dynamic Shield」設計語彙相互呼應。(圖/業者提供)

ECLIPSE CROSS的後座可前後滑移200mm同時調整椅背角度，帶來既舒適也富機能變化的乘載空間。(圖/業者提供)

CX-5強調日式細膩質感，整體設計相當對本地消費者口味。(圖/業者提供)

後排座椅無法前後滑移的CX-5，卻能憑藉長軸距帶來不錯的乘坐空間。(圖/業者提供)

一派簡約俐落設計的KAROQ，走的是時尚雅緻歐洲風情。(圖/業者提供)

軸距最短的KAROQ，可藉由變化豐富的後座椅設計彌補硬體上的不足。(圖/業者提供)

設計，各自精彩

一如前言所述，當代SUV早已不再僅止於載人與空間的單純需求而已，個性化與潮流品味，更是消費者選購時的重要依據，就此而言，這三款進口SUV皆各自被賦予獨到設計美學，以CX-5來說，品牌所強調的流體力學雕塑，搭配簡約卻不單調的筆觸，帶來傳統SUV難能可貴的律動質感，再加上細長而炯炯有神的頭燈設計，更襯得整體觀感靈動而俐落。

而KAROQ走的則是截然不同歐風思維，平直而轉角分明的設計理路，帶出向來所強調的水晶雕琢印象，並且充分演繹SUV的粗獷率性想像。至於源自90年代當家小跑車脈絡的ECLIPSE CROSS，則彷彿集各家之大成般充份融合了俐落線條與流線輪廓，前低後高的跑車化姿態，搭配奔放上揚的車尾構形及刻畫鮮明的腰肩折線，既不顯呆板，也不致圓滑過度，「Dynamic Shield」設計語彙車頭、LED頭燈，再加上雙層式尾窗等豐富視覺元素，更帶來彷彿Coupe般的帥勁與動感。

源自品牌「Dynamic Shield」設計語彙，ECLIPSE CROSS融合了俐落線條以及流線輪廓。(圖/業者提供)

前低後高的跑車姿態搭配奔放上揚的車尾構形以及刻畫鮮明的腰肩折線，為ECLIPSE CROSS帶來饒富動感的跑旅形象。(圖/業者提供)

品牌所強調的流體力學雕塑設計手法，在圓潤的CX-5身上盡顯無遺。(圖/業者提供)

細長而炯炯有神的頭燈設計，讓CX-5的視覺觀感更加睥睨一切而富侵略性。(圖/業者提供)

KAROQ迎合歐系車慣用的簡約時尚，俐落的線條與方整的格局是其特點。(圖/業者提供)

宛如水晶般的切削線條，為KAROQ帶來不容錯認的視覺印象。(圖/業者提供)

SUV戰火方酣，個性化才是破口

在這個一切產品同質性皆越來越高的時代，誰能具備更突出的風格，誰就擁有搶佔版面的能力，就SUV市場而言，當然也可依此類比，當每款新車越發注重空間、舒適與機能的當口，若能再囊括先進安全科技、強勁動力表現，並且型格與品味兼備，當然更能獲得車迷以及買家的青睞。

就這些面向來看，無論ECLIPSE CROSS、CX-5或者KAROQ顯然皆深諳箇中之道，並且都在各自擅長的領域獲得車迷熱烈支持，不過綜觀各方面表現，會發現ECLIPSE CROSS又在全面表現高標化的同時，還多了兼容並蓄的特質，加上更具競爭力的價格，當然成為百萬元級SUV市場中不可忽視的巨星。

(中時電子報)