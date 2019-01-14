影》「加辣之亂」導火線肉圓店曝光 網狂洗：記得加辣

「加辣之亂」導火線肉圓店曝光。(中天新聞)

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中時電子報
、影音編輯／
不滿沒加辣毆打妻小　男遭7鄉民痛毆送醫

新北市蘆洲區13日發生一起家暴案，42歲林姓男子不爽兒子買肉圓沒有加辣，就對妻兒施暴，點燃鄉民的怒火，發動包圍林男家，甚至有人現場炒辣椒要叫林男吃下去。而事件導火線的肉圓店也因此爆紅，網友在該店家臉書留言「叫你加辣，就要記得幫加」，對於無辜遭受波及，肉圓店也大喊無奈。

林姓男子僅因肉圓沒加辣就痛毆妻兒，引來網友撻伐，昨晚有民眾看不下去，登門對林男動私刑，警方迅速逮到7人，但仍有多人聚集男子住家附近，嗆要餵林男吃辣椒。雖林男不提告打人的7名網友，但網友動私刑已經觸犯社會秩序維護法，被移送法辦。另外警方已經協助受害母子聲請緊急保護令，將母子2人安置在安全處所。

至於引爆「加辣之亂」的蘆洲這間肉圓店也接到民眾打電話抗議，質問為什麼不幫男童加辣，害小朋友被父親打傷，讓店家無奈地說，購買客人太多，對於是哪一位真的沒有印象。

「加辣之亂」導火線肉圓店曝光，有網友留言要店家記得加辣。(翻攝臉書)

據中天新聞報導，肉圓店老闆娘表示，店內辣椒醬是用朝天椒自製而成，所以比較香，口味特殊。但店家因為家暴案爆紅，卻也受到輿論波及，部分網友在店家臉書頁面留言質疑「不加辣，就直接告知，不要故意當沒聽到」、「你們不加辣，就直接告知，不要故意當沒聽到」。

另外也有網友替店家喊冤，「干肉圓店什麼事」、「看來這間店要爆紅了」、「抓錯重點，重點是有沒加辣嗎?沒加辣就值得被毆打嗎?」、「所以說 這家肉圓店的辣椒到底有什麼魔力???」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

也有網友稱讚「加辣之亂」肉圓店口味道地。(翻攝臉書)
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