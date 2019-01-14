2018陸外貿進出口總值4.62兆美元創新高 貿易順差收窄

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大陸2018年外貿成績單14日出爐，據大陸海關總署統計，按美元計價，2018年大陸全年外貿進出口總值4.62兆美元，增長12.6％，規模創歷史新高。其中貿易順差3517.6億美元，收窄16.2％；受陸美貿易戰衝擊，對美國進口增長從前年15.2％，2018年銳減至5.7％。

大陸央視報導指出，大陸國務院14日舉行新聞發布會，海關總署新聞發言人李魁文表示，2018年，在國際環境相對複雜情況下，大陸通過落實一系列促進外貿穩定增長的政策措施，外貿總體平穩發展，進出口規模創歷史新高，有望保持全球貨物貿易第一大國的地位。

據大陸海關總署統計，2018年，大陸外貿進出口總值30.51兆元人民幣，比2017年(下同)增長9.7％。其中，出口16.42兆元，增長7.1％；進口14.09兆元，增長12.9％；貿易順差2.33兆元，收窄18.3％。

若按美元計價，2018年，大陸外貿進出口總值4.62兆美元，增長12.6％。其中，出口2.48兆美元，增長9.9％；進口2.14兆美元，增長15.8％；貿易順差3517.6億美元，收窄16.2％。

值得關注的是，大陸雖然擴大進口，不過2018年第4季，外貿進出口年增8.8％，較前三季增速有所回落。對此，李魁文認為是去年基數抬高，因此造成第4季年增回落。並強調，「進出口增速出現波動是常見的，如果從更長的週期角度來觀察，我們認為這種波動程度將會有所減弱。」

報導稱，總計對前三大貿易夥伴歐盟、美國和東盟進出口，2018年全年分別增長7.9％、5.7％和11.2％，三者合計佔進出口總值的41.2％。

李魁文也直言，2019年外貿發展最大的隱憂是外部環境複雜嚴峻，不確定、不穩定因素依然較多，一些國家保護主義、單邊主義抬頭，世界經濟增長可能有所放緩，加上基數抬高等客觀因素，「外貿增長速度可能有所放緩」。

(中時 )

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