高職妹歧視工人賺少人髒！冷氣技師270字真言網感動

2019年01月14日 12:23 中時電子報 張國欽

一名高職妹日前寫了一篇「工人頭腦不好，手腳也不乾淨」、月收入僅次45K的歧視言論，遭鄉民肉搜灌爆，還被起底疑教唆凌虐14歲少女黑歷史。對此一位冷氣技發文回應說：「這名高職妹說的沒錯，」，但他把最好的留給對自己一輩子最重要的女孩，而不是給一個靠外表，價值觀偏差又勢利的女孩，不到300字的暖心告白，被網友讚爆。

日前一名追求這名高職妹的工人，把高職妹對他批評到一文不值的岐視言論po爆系社團，內容提到「你有汽車嗎？買得起嗎？我要新的iphone XS 你花的下手嗎？」、「若是朋友問起男友的職業，妳有辦法啟齒嗎？」引發網友暴怒譴責。

一位陳姓冷氣技師看後對此發表一篇270字真言：「其實，高職生沒說錯，我是一名技術工人，我沒學歷，我買不起iPhone xs， 名牌包，高檔化妝品等給女朋友，我供應不起女朋友的開銷，甚至自己每天吃喝開銷有時不超過200元，穿的是夜市鞋子，衣服。而且我每天全身髒兮兮，汗臭味圍繞全身，也只有貨車而已。因為我把錢都存下來，買了間房子，給有緣成為我老婆的女孩住，給她生活衣食無缺，照顧她的生活。我把我最好的留給對我一輩子最重要的女孩，而不是給一個靠外表，價值觀偏差又勢利的女孩，因為我知道這樣的女孩沒資格擁有我這樣的男人。祝福全天下所有靠自己雙手努力打拼的真男人，找到一個好女孩照顧您一生。」

(中時電子報)