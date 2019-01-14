北市消防局辦演習 確保民眾年關採購安全

2019年01月14日 12:35 中時 黃世麒

社區巡守隊第一時間以滅火器滅火。（黃世麒攝）

消防人員趕赴現場射水搶救。（黃世麒攝）

消防人員以繩索垂降救助傷患。（黃世麒攝）

消防人員演練架梯逃生救助演練。（黃世麒攝）

消防人員佈署水線防護，防止火勢延燒。（黃世麒攝）

年關將近，台北市政府消防局14日在迪化年貨大街舉辦消防演習，模擬攤商使用延長線過載導致電線短路起火，火勢一路延燒到永樂市場，由社區巡守隊實施初期滅火與疏散應變，後續消防人員抵達現場執行傷患救護、人命救助及滅火搶救，演練狀況逼真。

此次演練項目包含「報案、巡守隊初期疏散及滅火、民眾旁觀者CPR」、「傷患救護」、「指揮幕僚編組作業及快速救援小組(RIT)」、「高空作業車救援」、「關東梯、雙節梯及三節梯加掛梯架設人命疏散及垂直救援」、「破壞鐵窗、鐵捲門強力入室搶救」、「燈繩、燈箱搜救」、「繩索垂降救助」及「消防水線射水滅火」，展示民眾自救及消防人員火災搶救效能。

消防局提醒商家及民眾注意下列事項：

一、攤商店家設於攤架之照明應注意配線保護及避免用電超載，以防止電氣火災；延長線應選用具有電流過載保護裝置，且電線不可綑綁、重壓或人員踩踏等容易造成電線短路情形。

二、攤商若有使用爐火，應遵守「人離火熄」原則，注意用火安全並設置滅火器；活動結束後瓦斯桶應關閉開關、收妥及適當固定。

三、請利用手機下載「視訊119」APP，遇有災害報案，GPS可以直接定位報案民眾位置，也能夠傳輸影像使派遣員掌握現場資訊，迅速及正確派遣人車進行救援。

四、商家勿自行搭設雨遮、帆布及廣告招牌等影響救災車輛通行之情形，活動結束後，應將廢棄紙箱、雜物等易燃物品清運乾淨。

五、未設置火警自動警報設備之住宅，應裝設「住宅用火災警報器」，可及早偵知火災，爭取應變及避難逃生時間，有效減少生命及財產損失，多一份安全保障。

六、可利用手機下載「臺北市行動防災APP」-提供6大類服務，包含：氣象雲圖、颱風資訊、雨量資訊、水位資訊、影像資訊、及避難資訊等服務；還可免費下載「台北防災立即go」防災手冊電子書，將防災知識帶著走。

(中時 )