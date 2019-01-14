美海軍作戰部長再訪陸 陸媒：強軍才是獲尊重的途徑

2019年01月14日 13:15 中時 楊家鑫

在陸美貿易糾紛、緊張關係未見緩和之際，美國海軍作戰部長理查森於13日開啟任內的第二次訪陸之旅。對此，大陸《環球時報》評論稱，美方同中方一樣有管控並降低風險的真實意願值得讚賞，理查森此訪是陸美減少誤判的重要機會。但也強調，大陸不該幻想著通過溝通，美國就會收斂在南海、台海的活動，加快大陸軍力建設才是贏得美方對中國主權更多尊重的最重要途徑。

大陸國防部早在去年12月27日就預告此訪，稱「加強兩軍及兩國海軍戰略溝通、有效管控海上安全風險符合中美共同利益」。理查森此前也表示，定期交換意見是非常重要的，特別是在摩擦時期，以減少風險並避免誤會。

據悉，這是理查森任期內的第二次訪陸。2016年7月首次訪華期間，他曾訪問過北海艦隊駐地青島，參觀潛艇學院以及大陸首艘航母遼寧艦。

對此，大陸鷹派媒體《環球時報》發表社評「美海軍上將訪華，雙方需多碰問題」指出，客觀說，對陸美關係繼續下行的預期已經很普遍，陸美相互戰略防範心理的不斷加重勢頭很難逆轉。不讓兩國走到軍事摩擦的那一步，至關重要。

評論稱，理查森此次訪陸，是中美增進瞭解、減少誤判的重要機會。搞懂對方，也讓對方搞懂自己，同時商量好怎麼避免出現誰都不想看到的摩擦，中美應當朝上述方向借這次訪問更進一步。

不過，評論也提醒，大陸不要幻想通過溝通，美國會減少在南海的活動，或者在對台軍售等問題上變得收斂，大陸應通過溝通把自己的底線講得明明白白，防止美方誤判，用它的「假底線」來衝撞大陸的真底線，直到釀成不可收拾的危機。

評論強調，加快大陸的軍力建設是贏得美方對中國主權權利更多尊重的最重要途徑。「中國絕對不主動惹事，遇事我們願意談判為先，但是誰碰我們的底線，我們都豁得出去，只有這樣，中國才能不怒自威。」

(中時 )