兩周第二起 花蓮重症嬰轉院急救 狂飆2小時到台大

2019年01月14日 12:38 中時 許家寧

民間救護車上午9點55分自花蓮出發，11點55分到達臺大，較正常車程快1小時。（許家寧攝）

湯姓男嬰腦部感染發炎，家屬堅持送臺大治療，網路發文請民眾協助讓道。（翻攝臉書）

「拜託讓讓路！」花蓮1名5個月大的湯姓男嬰高燒不退昏迷，昨晚在加護病房緊急開刀，今早10時搭乘救護車花蓮慈濟醫院轉赴臺大醫院，男嬰母親焦急在臉書社群發文求助，引來網友熱情集氣，警方派車一路狂飆開道，護送弟弟2小時迅速到院。

22歲的男嬰父母13日晚間在臉書群組預告「幫幫救我的孩子，明天要轉臺大，請各位留意讓道」。今早民間救護車在警方接力開道，火速奔赴167公里外的臺大醫院，加上蘇花公路與國道雪隧沿途順暢，寫下北花2小時到院紀錄，較2周前「巴掌仙子」開道更快半小時。

「家長不信任我們！」院方人員無奈透露，男嬰因腦部感染發炎，開刀後病情已獲控制，醫師評估可以留院觀察治療，也免去舟車勞頓，雖然花蓮慈濟醫院為東部「唯一」醫學中心，不過家長不願意，院方能體會，只能尊重辦理出院。

湯姓媽媽表示，「臺大設備比較好。」兒子為第二胎，因為癲癇發作在慈濟醫院住2天，醫師說有可能是腦膜炎或是腸胃炎引起，她認為花蓮醫療沒臺北好，想給孩子換更好的醫院，盼臺大查出不同病因，有更好解釋；男嬰父親則說小孩子狀況ok，只怕後續醫療費用開銷大。

上月28日花蓮慈濟也有1名早產男嬰疑腸子問題，導致肚子不斷漲大，當時邱姓母親決定冒險從花蓮慈濟轉送往臺大醫院治療，也在臉書社群「請大家幫幫忙！」經網友熱情轉載，當時國道警車更主動協助開道，助救護車提早30分鐘到院。

花蓮警方協助開道送醫，已經是半個月來第二起，有醫療人員認為遇到救護車本來就該讓道，除了顯示民眾「臺大迷思」以及對花蓮醫療不信任，而且兩件非開立醫囑轉院，使用國家資源是否妥適，質疑臉書社群恐成為「網友許願池」。

(中時 )