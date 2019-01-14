當兵前最後一次！李洪基宣布生日來台會粉絲

韓國FTISLAND主唱李洪基宣布生日來台會粉絲。（圖／亞士傳媒國際提供）

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中時電子報
／綜合報導

韓團FTISLAND主唱李洪基今（14）日宣布將於3月2日他生日當天來台與粉絲同慶生，橫跨歌唱、戲劇、舞台劇、綜藝節目的他，擁有不少死忠粉絲，這次將是他入伍前最後一次來台的個人演出，各位PRIMADONNA們千萬不要錯過，這難得一次與洪基歡度生日派對的機會！

李洪基近期除了歌唱作品外，也在戲劇上有出色表現。（圖／亞士傳媒國際提供）

李洪基擁有辨識度超高的高亢中帶點沙啞的獨特嗓音，在去年十月推出第二張個人迷你專輯《DO n DO》後，展開名為「I AM」主題的亞洲巡迴演唱會，繼首爾場之後，海外第一站來到台灣，將於3月2日於台北國際會議中心（TICC）舉行「I AM」個人演唱會，「I AM」是李洪基繼2016年的「LIVE 302」後 ，時隔三年，再次舉辦個人SOLO演唱會，台灣的粉絲將有機會聽到李洪基的最新作品以及其他眾多精彩曲目，當天也是李洪基的生日，相信粉絲與洪基也會互相準備誠意滿滿的見面禮互相慶祝。

3月2日是李洪基的生日，相信當天也會有相當感動的場面及演出。（圖／亞士傳媒國際提供）

李洪基在首爾舉辦的「I AM」個人演唱會，連開兩場票房全秒殺，2019年起海外巡演個人演唱會排定在自己生日3月2日當天來台，台灣粉絲將是最幸運的一群，可陪著李洪基一起慶祝生日，向李洪基大唱生日快樂歌，李洪基也將載歌載舞，帶來新專輯中的歌曲，他的男友力歌聲與個人魅力將為所有PRIMADONNA們留下最難忘的回憶。

(中時電子報)

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