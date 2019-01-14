首次與全縣校長座談 楊文科有求必應

2019年01月14日 12:55 中時 徐養齡

新竹縣長楊文科（中）14日首次舉行全縣各級校長教育座談會。（徐養齡攝）

新竹縣長楊文科14日舉行上任後首次大型教育座談會，有校長盼能恢復打7折的特支費，偏鄉小學校長為行政資源不足請命，也有校長希望增設警衛，楊文科對校長們的要求皆爽快答應。

五峰鄉桃山國小校長蘇美娟說，五峰、尖石地區沒有工友的學校共有7所，後山包括桃山、新光、秀巒、玉峰、石磊國小沒有人事和主計人力，全由學校幹事「雙兼」，桃山國小的幹事剛走過化療，仍得撐著身體處理各項大小事，憂心學校忙於行政，恐讓學生教育受到影響。

湖口高中校長張華堂表示，去年新竹縣校長特支費被打了7折，雖不是很多錢，但感覺上像是校長們表現不好，而遭到懲處，相同情形在全台各縣市甚為罕見，竹縣校長走出去，彷彿低人一等。

新湖國中校長徐俊銘則提到校園安全，指各級校園警衛多半由家長會支付，但對部分學校其實是很沉重的負擔，希望縣府協助增加校園警衛設置，或能階段性設置保全系統，維護學生安全。

楊文科對上述問題表示，針對沒有工友及幹事的校園，由教育處優先補給人力，工友人選則請校方就近招募。特支費方面，他請教育處立即恢復校長特支費，並追朔到今年1月份。校安方面，除了托兒所優先執行電子化紅外線圍籬，縣府將負擔各校1名警衛費用，其餘支出由校方自行籌款。

(中時 )