奇「基」發生！談轉折再回科技部 陳良基數度哽咽

2019年01月14日 12:58 工商 邱琮皓

峰迴路轉，科技部部長陳良基從原本上周五（12）答應轉任教育部部長後、再度確定回到科技部。陳良基今（14）上午舉辦「基哥與科技部有約」，與科技部同仁對話，談到原本要離開科技部，陳良基難掩情緒，數度哽咽，底下的同仁也以熱烈的鼓掌支持「基哥」。

陳良基回憶，上周四（11）晚上，當時我在聽音樂會，那首歌「人在江湖、身不由己」，「我就在想，我們科技部表現很好，不可能不在內閣裡」，而且科技部表現太亮眼，未來肯定有更多責任要承擔，「但答案在哪裡，可能就像歌詞說的，在茫茫的風中」。

在內閣總辭後，陳良基表示，當時要赴行政院前院長賴清德的晚宴，離開19樓部長室，想到在科技部這700多個日子、不知道還有沒有機會回來，內心相當感概，陳良基也哽咽到無法繼續致詞。

當新任行政院院長蘇貞昌徵詢的那一刻，陳良基說，「院長講了不下十遍的拜託」，能夠改變、完善學生的求學歷程，是知識分子的夢想，但「我的心裡在流血，因為要離開科技部了」，話講到此，陳良基再度哽咽。

陳說，當晚吃了什麼我都不知道，就看著坐在隔壁的文化部部長鄭麗君，鄭麗君還笑他，「現場記者這麼多，你怎麼臉還這麼臭」。

陳良基笑說，教育部人事單位的人在周六（12）清晨就到他家「畫押」，他內心抗拒著、請他們把資料留下，同時也開始致電給過去幾任教育部部長求教，但他一邊準備、一邊卻又很捨不得科技部，「還想繼續做些什麼」。

陳良基將轉任教育部長的消息一出，科技圈開始反彈，甚至還有科技業者質問陳良基「不是說好要重視科技，幾乎一年換一任部長，這樣怎麼說重視」。直到周日（13）再度跟蘇貞昌碰面，陳良基便鼓起勇氣，跟蘇懇談，也願意共同承擔閣員變動的責任，繼續肩負未來發展科技政策的責任。

(工商 )