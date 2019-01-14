潘文忠回鍋：這是重擔應該來承擔

潘文忠今天回鍋擔任教育部長，表示樂於承擔重任。（教育部提供）

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潘文忠今天回鍋擔任教育部長，他表示不會覺得委屈，這次回來是接受行政院長蘇貞昌的邀請，將過去任上所規畫的教育政策好好落實，這是一個重擔，他很樂意、也應該要來承擔。

潘文忠去年4月14日因為台大校長遴選案而辭去教育部長，此番回鍋，被視為是政壇的異數。潘文忠今天中午進到教育部，面對媒體採訪時表示，之前他任內規畫許多教育政策，現在都在進行中，蘇貞昌院長要他重回教育部，就是希望他將這些政策紮紮實實的落實，真正照顧學生。

潘文忠之前請辭下台，除了台大校長遴選案外，他在「準公共幼兒園」議題跟當時行政院長賴清德不合也是原因之一。現在他重新擔任教育部長，「準公共幼兒園」政策回調整嗎？

潘文忠表示，當時賴清德院長在推出「準公共幼兒園」政策前，有經過很多討論，實施上也是分階段，第一階段以非6都的15縣市在去年8月實施，第二階段則是今年8月將6都納入。

潘文忠說，關於「準公共幼兒園」政策，到目前各界有給政府一些建議，他將召集國教署和各縣市再行溝通，尤其6都學童數比較多，政策應該符合他們的需求，以鼓勵年輕人敢生、肯生。

潘文忠也證實，原教育部政務次長姚立德確定離開教育部，回到北科大任教，至於另一位次長范巽綠則會留下來，一起為教育努力。教育部今天下午將為姚立德舉辦歡送會。

(中時 )

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