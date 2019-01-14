影》波蘭市長當眾遭刺心臟 男恐怖行徑全都錄

2019年01月14日 13:05 中時電子報 吳映璠

波蘭最近很不平靜，繼逮捕華為間諜、與中國大陸關係鬧僵之後，13日又傳出著名海港城市格但斯克市（Gdansk）市長阿丹莫維奇（Pawel Adamowicz）眾目睽睽下遇刺，性命垂危。

波蘭格但斯克市長13日眾目睽睽下遇刺，目前尚未脫離險境，兇嫌行刺後更張揚揮舞，搶走麥克風表示自己不滿坐冤獄所以行兇。

據美聯社、英國「鏡報」（Mirror）報導，現年53歲的阿丹莫維奇昨日晚間出席一年一度的耶誕大管弦樂團（Great Orchestra of Christmas）慈善活動閉幕式，他在台上致詞表示今天是「非常美好的一天」，語畢即遭一名年輕男子持刀突襲，阿丹莫維奇抱著腹部倒地不起，隨行保鑣見狀立刻上前對他施以心肺復甦術（CPR），並送往附近醫院。

經過緊急搶救後，阿丹莫維奇幸運保住性命，不過仍和死神拔河，尚未脫離險境，醫生表示接下來幾個小時將是關鍵。

據報導，行兇男子現年27歲，當天持媒體證進入後台準備區，在阿丹莫維奇致詞完後就突然跑上台，手拿利刃對準阿丹莫維奇的心臟附近及腹部各刺一刀，隨後搶走麥克風對台下觀眾表示：「我是史特凡（Stefan W），我無辜坐牢，公民議壇黨折磨我。」宣告他行刺阿丹莫維奇的原因。

據英國衛報（The Guardian）報導，耶誕大管弦樂團是波蘭最大的慈善機構，每年舉辦音樂會募款活動，而募得的經費將用來添購公立醫院的兒童醫療設備，該組織1993年成立，過去26年來已募得超過200萬歐元。

報導指出，該音樂慈善晚會非常盛大，與會人數達上千人，也就是說數千民眾目睹了整個行刺過程，而男子持刀張揚的畫面也被媒體拍了下來。

警方表示，史特凡其實前科累累，過去有多起暴力攻擊的犯罪紀錄，他在2014年入獄服刑，而他行兇時宣稱公民議壇黨折磨他，這個公民議壇黨正是阿丹莫維奇之前的所屬政黨，公民議壇黨於2007-2015年為波蘭的執政黨。

(中時電子報)