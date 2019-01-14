好市多這款水果成蟲蟲養殖器 網崩潰：咬開用彈的

2019年01月14日 13:11 中時電子報 陳煌祥

有網友在臉書社團分享，到好市多買的牛奶蜜棗，咬了一口發現裡面已經長蟲還跑出來，他拍照錄影PO網表示「每隻都活力旺盛，影片最後一秒還會彈跳」。網友看了紛歪樓留言「彈跳讓我笑了」、「莫名有喜感」。

好市多蜜棗長蟲。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

一名男網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團上分享，昨晚到好市多買了牛奶蜜棗回家，沒想到咬了一口發現裡面全是蟲，原PO表示「外觀完全正常」沒有異樣，他趕緊拍照、錄影存證，表示會拿去退貨，並在文末說明，「每隻都活力旺盛，影片最後一秒還會彈跳」。

好市多蜜棗長蟲。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

影片一出，有些網友覺得驚恐表示，「好噁~讓我想到小時候吃龍眼的不好回憶，再也不敢吃新鮮龍眼」、「我以前也吃過蓮霧這樣，之後吃水果都超小心」、「以後水果還是都切開吃好了」也有網友說，「水果多少都會，機率問題」、「這樣表示新鮮無農藥吧」。

但更多網友看了影片，歪樓表示，「彈跳讓我笑了」、「彈跳莫名有喜感」、「彈跳看了10遍了」、「這是不是新品種、「給你滿滿的活力早餐」、「莫名覺得可愛」、「還有預備動作才發射欸」、「牠知道自己變網紅了嗎」、「發現自己被拍，秒逃的概念XD」。

(中時電子報)