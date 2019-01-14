游泳》美國奧運名將退休後轉戰演藝圈參加真人秀

2019年01月14日 13:18 中時電子報 黃邱倫

擁有12面奧運獎牌的美國游泳名將羅契特(Ryan Lochte)，由於2016年里約奧運發生加油站報假案事件，去年又因為違反禁藥而遭到禁賽只能飲恨退役，如今他受邀上「名人老大哥》」廣播真人秀節目，有意轉戰演藝圈。

現年34歲的羅契特，從2004年開始參加了雅典、北京、倫敦與里約4屆奧運會，拿下了4面800公尺自由式接力、400公尺混合式以及200公尺仰式共6面金牌，還有3面銀牌與3面銅牌，總計12面奧運獎牌，此外，他還在世界錦標賽奪下18金、5銀、4銅，可說是「飛魚」菲爾普斯外最有名氣的游泳名將。

然而羅契特卻在2016年里約奧運期間宣稱在加油站遭到搶劫，後來被查出他是因為在酒醉後破壞加油站設施，並且在加油站小便，遭到警衛拔槍制止，與原先說法有很大的出路，導致他最終狼狽逃回美國，隨後又被美國游泳協會禁賽10個月。

霉運未止的羅契特，去年因為違規接受靜脈注射，被以違反禁藥條例再禁賽10個月，兩次被禁賽懲處的羅契特，最後只能選擇黯然引退。

然而俗話說「娶某前生子後」，去年7月羅契特升格當爸爸後似乎開始走運，除了客串影劇「與星共舞」外，還拍攝了以他為主題的6集紀錄片，此次受邀參加由哥倫比亞廣播公司「名人老大哥」真人節目秀，屆時他將與其他11位參賽者在與外界隔絕的情況下生活一段日子，並且在94個攝影機以及113個麥克風的全天候拍攝下將真實生活情況赤裸裸公開在民眾面前。

(中時電子報)