日本南海電鐵攜手台鐵「藍武士號」樹林站首度亮相

由日本南海鐵路和台灣視野文創合作推出的台鐵塗裝彩繪列車「藍武士號」，今早駛入樹林車站首度登場。（許哲瑗攝）

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由日本南海鐵路和台灣視野文創合作推出的台鐵塗裝彩繪列車「藍武士號」，今早駛入樹林車站首度登場。（許哲瑗攝）

由日本南海鐵路和台灣視野文創合作推出的台鐵塗裝彩繪列車「藍武士號」，以關西機場直達大阪市中心難波站的特級列車「Rapi：t」為藍圖，車頭選用大版空運來台的特級列車漆料「南海藍」塗製，今早駛入樹林車站首度登場，吸引不少鐵道迷搶先一睹風采。

台鐵局表示，本次合作的彩繪車頭為台鐵E200系列，牽引莒光號列車為主，運行七堵到潮州之間，另有部分班次為延長到台東，「台日友誼號」將於1月潮州開往花蓮16554車次，下午1點5分日開始運行，「藍武士號」則在17日開始運行，預計運行至少半年。

台鐵局指出，鐵道迷最關心的鐵路列車模型，台鐵局將在12月推出兩款彩繪機車頭模型，各限量150套，南海電鐵也和視野文創合作，針對新式電車1：150N規格推出模型商品，將在明年夏天亮相。

南海電鐵董事長佃吉朗表示，南海電鐵為日本關西地區擁有130年歷史以上的第一家民營鐵道公司，長期受台灣民眾喜愛與搭乘，本次「藍武士號」和「台日友誼號」將原裝打造，完整原汁原味呈現大版風情，象徵兩國友誼，受到各界矚目。

立委蘇巧慧也現身記者會，她表示，很榮幸這次藍武士號選在樹林車站與觀眾亮相，除了促進台日友好關係外，鐵路是樹林在地民眾生活代表之一，如今不再只是單純的交通工具，若能將鐵路文化妥善納入觀光資源妥善景點，勢必能帶動地方發展。

(中時 )

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