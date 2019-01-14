NBA》詹皇只能搖頭！湖人竟成騎士止敗祭品

2019年01月14日 13:23 中時電子報 黃及人

(14：30更新)就算少了「小皇帝」詹姆斯壓陣，湖人14日在自家主場迎戰全聯盟戰績最差(8勝35敗)，且處12連敗窘境的詹皇老東家騎士，湖人最後竟以95比101爆冷輸球，成為騎士止敗「祭品」，讓坐鎮場邊觀戰的詹皇，也只能默默搖頭離開。

原本這場比賽將是詹姆斯去年夏天加盟湖人後，首次遭遇自己老東家騎士的重要戰役，卻因湖人高層不願冒險，選擇讓腹股溝拉傷的詹皇繼續休息，沒想到他的年輕隊友相當不爭氣，打完前3節，仍以65比75落後最近連敗不止的騎士。

打到第4節，湖人總算靠庫茲馬、英格拉姆兩人火力，打到讀秒階段追到只差3分的緊張局面，可惜湖人只剩故意犯規凍結時間戰術可用，騎士接下來6罰中5，沒讓雙方差距繼續縮小，當騎士確定贏球，整個板凳席就跟奪冠一樣興奮。

騎士先發5人得分全都上雙，歐斯曼攻下全隊最高20分，外加8籃板，胡德18分，塞克斯頓與柏克斯各有12分，中場休息時間還跟詹姆斯在場邊嬉鬧的崔斯坦湯普生15分、14籃板，不過就算騎士贏球，目前戰績仍居聯盟墊底。

湖人以庫茲馬29分最高，英格拉姆也有22分，可是他們爆冷輸球的主因，在於全場三分球投34中7，命中率才2成06，表現最差的是替補射手波普，他三分球投6中0，看來就算詹皇傷癒歸隊，湖人仍須趕緊補強射手深度才行。

畢竟自從詹姆斯耶誕大戰受傷缺陣之後，湖人10場比賽只拿3勝7敗，如今在自家史坦普中心球場遭遇聯盟最爛的騎士都輸球，難怪湖人總教練瓦林卡賽後在球員通道焦慮繞圈，但他恐怕暫時也找不到解救湖人當前窘境之道。

(中時電子報)