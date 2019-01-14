網路提案虐待動物祭重罰 農委會：恐使法官更難判定

2019年01月14日 13:25 中時 游昇俯

去年因接連發生流浪貓遭民眾潑灑腐蝕劑，及多起流浪狗遭虐打的事件，有民眾於國發會公共政策網路參與平台提議「動物保護法」加重虐待流浪動物罰則。對此，農委會今（14）日回應表示，動保法近年修正頻繁，目前罰則已屬重罰，且司法實務上判決確定的比例很低，再加重罰則，恐使法官更加不敢判定，故暫不予修正。

為嚇阻民眾蓄意虐待流浪犬貓，去年8月有網友提議動保法加重虐待流浪動物罰則，應全面公布施虐者姓名及照片，並強制其進行心理治療，負擔所有動物醫療之醫藥費。該提議完成提案，在短短一周內即通過5000人門檻附議通過，獲得網友廣大支持。

對此提議，權責機關農委會畜牧處副處長王忠恕表示，動保法近年修正頻繁，其中故意傷害動物致使肢體殘缺或死亡，可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金，已屬於重罰，短期內應沒有再修法之必要。

王忠恕指出，由於在司法實務上，因違反動保法經判刑確定的比例極低，近年只有台大澳門僑生虐貓一案判決確定，但最終也是易科罰金，故即使提高罰則亦難發揮實際嚇阻功效；他說，法官裁量會考慮比例原則，加重罰則亦可能反使法官更加不敢判定，故提高罰則恐無助於減少虐待事件。

現有罰則已有適當嚇阻效果，況且動保法屬於教化法令，原則上不以嚴刑峻法處罰為目的。王忠恕說，農委會不反對加重罰則，但要看是否真能達到效果，近期將會找提案者座談，具體回應。

(中時 )