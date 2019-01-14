中市府3局處長拜會 邱素貞建議苦民所苦讓台中起飛

2019年01月14日 13:58 中時 陳世宗

「不能苦民所苦、那要政府何用？」台中市政府地政局長吳存金、交通局長葉昭甫、觀光旅遊局長林筱淇，14日連袂拜訪市議員邱素貞。邱素貞建議市府官員要能苦民所苦、洞察民意，了解民生需求，並協助行銷地方觀光產業等，讓台中經濟起飛！

地政局長吳存金表示，台中市14期重畫區，108年可以配地，13期重畫區因涉及麻茲埔遺址問題，無法將遺址所在位置分配給地主，必須重新進行都市計畫變更，將於109年配地；第13期市地重畫區，位於環中路6段與建國北路口以北之烏日區範圍，總面積229.56公頃。

市議員邱素貞爭取在13期市地重畫區機關用地，設置親子館與附設里活動中心。地政局長吳存金表示，將由主政單位簽呈，她樂觀其成；至於14期重畫區，預計今年完成土地配地。

交通局長葉昭甫指出，許多民眾爭取十字路口設置紅綠燈號誌，他個人持保留態度。巷口設置紅綠燈可能涉及通行順暢，有時一方通行無阻，有時燈號不連貫，反而影響順暢；他將辦理會勘讓陳情者了解實際狀況，如無法獲得全部民眾支持，只要有7、80分，他就滿意了。

為行銷東南區在地發展！邱素貞建議觀旅局長林筱淇，強化「阿勃勒節」行銷內容與廣度，帶動地方觀光發展；林筱淇說，除區公所推動活動外，觀旅局願意協助行銷包裝，創造更多經濟效益，讓台中經濟起飛。

邱素貞認為，林筱淇具備行銷能力，對於推動觀光有自己的看法，目前又獲得盧秀燕市長青睞，延攬擔任市府發言人的角色，分擔新聞局部分功能角色；期盼成為推動市政、行銷台中的新亮點。

(中時 )