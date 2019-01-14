羅文嘉：民進黨品牌形象出問題 不找出原因只能接受失敗

2019年01月14日 14:00 中時 郭建伸

前立委、水牛出版社社長羅文嘉在民間沈潛9年，昨宣布將接任民進黨秘書長，他今上午受訪時說，民進黨兩年前有高度支持卻迅速解減少，一定有原因，不能只是矇住眼睛想說沒有，只歸咎於假新聞或是中國大陸介入，「這些情況都存在下，還是有屬於我們自己的（敗選）原因」。他強調，民進黨品牌形象出問題，這段時間要找出原因解決，並在一年後讓消費者願意再度購買，否則只能再度含淚接受失敗。

羅文嘉表示，離開政治圈時他還沒有小孩，但現在是兩個孩子的父親，現在看事情的角度多了「為人父母的角度」；很多人會問他離開9年後，為何選在這時候回來？他坦言，不是為了卓榮泰或蔡英文，而是為了他自己的孩子。

羅說，過去9年他對政治是「不聞、不看、不想、不聽、不說」，但去年九合一大選後他當晚反覆失眠，就是憂慮未來的孩子不能踩在自由的泥土、呼吸自由空氣，而不會感受到任何威脅。

羅文嘉說，有些朋友不贊成他接下這份工作，認為他的投入也改變不了民進黨的系統，只會把自己弄得一身油煙。但他說，自己總是要去試試，不試的話，問題還是會存在，「所以我準備去試了」。

媒體詢問羅文嘉，未來要如何讓民眾對民進黨重建信心？羅說，看事情還是要從科學理性分析，民進黨過去有很強的民調中心、擅長政治民調，但傳統的民調可能有盲點，他希望未來運用市場或學術的分析，科學找出解決方案，並輔以合適的資源與足夠的時間。

羅強調，民進黨的品牌形象出了問題，但這段時間快速墜落，使用者產生很多問號，因此導致許多候選人產品賣得不好，導致市場萎縮；民進黨的主要競爭品牌國民黨其實沒有太多改變，因此這段期間有許多不是這兩個品牌的政治人物紛紛出現，甚至是選票市場上有較多人購買。

羅文嘉說，他作為秘書長要找出原因、解決這問題，讓品牌形象耗損的機會不再發生，「可能是議題、風格、言論，可能是很多很小的事情」；品牌不是立即購買，是4年買一次，所以當中流失可能不知道，民進黨中央應該成為一個平台，想辦法協調各產品出狀況的應變，並透過其他方式提升品牌形象。

(中時 )