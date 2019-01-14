貿戰難遏 美中貿赤去年創12年來新高

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中時
林勁傑

雖然中美貿易戰的影響漸現，但大陸官方今天公布的去年大陸對美進出口總額、貿易順差，卻呈全面增長。其中，大陸對美貿易順差（美中貿易逆差／美中貿易赤字）更創2006年有紀錄以來新高。

去年大陸對美出口4,784億美元，按年增長11.3％，對美國進口1,551億美元，按年增長0.7％。而大陸2018年對美國貿易順差3233.2億美元，順差規模按年增長17.2％，創06年有紀錄以來新高。

大陸海關總署統計分析司司長李魁文則認為，上述數據反映中美處在不同發展階段，是雙邊經濟互補性的一種體現。

不過，數據還能看見貿易戰的負面影響。2017年對美進口總值的按年增速達17.3％，為2012年以來的最高水平，但2018年的增速已急速收窄。而2018年對美出口的增速，也較2017年的增長14.5％有所放緩。

從單月來看，大陸12月對美國貿易順差298.7億美元，11月為順差355.4億美元，按月降15.6％。整體來説，美國仍是大陸的第二大貿易夥伴。

對此，華爾街見聞首席經濟學家鄧海清分析，2018年貿易順差大幅收窄，但中美貿易順差卻持續擴大，主要因為搶對美出口。他預期，隨著和談進行，搶出口減少、且大陸會加大對美國進口，2019年中國對美貿易順差將進一步下降。

(中時 )

陝西省知識產權局副局長張連業 …

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