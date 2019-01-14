蘇揆建議成立中央地方建設協調會報 各部會盤點民怨

友善列印
中時

行政院長蘇貞昌今天走馬上任，立刻跟閣員約法三章，要求做事明快；有鑑六都首長列席行政院會可能無發揮效果，蘇揆也建議成立先期的「中央與地方建設協調會報」，另外，各部會首長也要盤點民怨，扛起責任。

針對「中央與地方建設協調會報」，蘇貞昌說，過去六都首長都是列席行政院會、連出席都不是，相關首長都很忙，而且答應人民的事情一堆，院會討論的都大半時間，六都首長講的都議程議案毫不相干，首長們也沒有時間講，讓他們坐在那裡，講不講都很難。

因此，他建議成立「中央與地方建設協調會報」，請政委們以縣市別分別主持幾個不同縣市會報，中央與地方有什麼事情，中央希望地方配合處理，或地方需要中央幫忙解決，政院誰去參加比較好，這些都由副院長陳其邁想一下，讓地方所有問題在會報中，可以先有準備，若有必要就可提行政院會處理。

蘇揆說，政院是國家最高行政機關，在這裡就要解決問題，地方有問題可做先期處理，希望所有部會扛起責任，讓事情完全瞭解，執政兩年多的時間，到底哪些事情沒有解決，或哪些事情是好心好意卻民怨一堆，民怨是什麼，各部會首長都清楚，請各位部首長「即刻整理」。

蘇揆並說，各位部會如果需要他幫忙，他一定會親自去第一線，各部會防疫、避險、興利、除弊，有大計畫拖了很久，也要從解決的角度開始起步的，不要自己設門檻，在院裡部裡卡住，「甲案也好、乙案也好、拖延案最不好」，講好不能拖時間，「耗在那裡不進不退，這點我最不能忍受」。也不要讓立委看報紙才知道政策，這點感覺很不一樣，「我當過立法委員很清楚這些」。

(中時 )

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