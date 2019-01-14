賊深夜闖海鮮餐廳 沒偷到錢偷9尾活龍蝦「想烤來吃」

2019年01月14日 13:50 中時 胡欣男

鄧姓男子涉及台北市中山區多起商家竊案，日前也至茶行偷茶葉與茶壺。（胡欣男翻攝）

鄧姓男子涉及台北市中山區多起商家竊案，日前也至茶行偷茶葉與茶壺。（胡欣男翻攝）

52歲鄧姓慣竊年關前頻頻闖空門偷商家財物，曾在台北市中山區某茶葉行偷茶壺與茶葉，茶行自稱至少損失15萬報案。警方專案小組過濾監視畫面，鎖定鄧姓男子，今凌晨在公園埋伏，長安東路派出所員警順利逮捕他，並於放置贓物的倉庫，起出稍早才行竊得手的9尾活龍蝦。鄧供稱：「沒偷到錢，就順手撈了龍蝦，若賣不出去，就自己烤來吃。」

台北市中山區日前發生數起商家竊案，竊嫌專挑有防火巷且門窗易破壞店家下手行竊，若店內未放置金錢，竊嫌即改偷高價物品。龍江路某茶行就遭竊高山茶、普洱茶與茶壺等，報案稱至少損失15萬。

警方數日調閱監視器，比對確定該竊嫌為52歲鄧姓男子，今凌晨2時許在昌隆公園埋伏逮人，並至附近的廢棄倉庫，查出他剛偷竊得手的9尾龍蝦與犯案工具。

鄧供稱，剛至八德路某海鮮餐廳行竊，經警方出示茶葉行竊嫌影像後，鄧也坦承行竊，供稱所竊茶葉、茶壺等物均放置於家中尚未銷贓，行竊係因年關將至缺錢花用，警方初步查出他涉及上月至今中山區6起商家竊案，詢後依竊盜罪移送偵辦，並擴大清查其他竊案。

(中時 )